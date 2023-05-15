G7擬出台文件強調不允許“經濟威壓”劍指中國脅迫

G7/中國/脅迫

世界工業七國集團（G7）將在19～21日舉行的首腦會議（G7廣島峰會）的經濟安全保障相關討論中，擺出不允許貿易等經濟領域的威壓行為的姿態。正在協調在首腦聲明之外，制定專註於經濟安保的附屬文件。華爾街日報今天稱，G7領導人預計將發表抵制中國“經濟脅迫”聲明。

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據共同社消息，G7擬出台附件強調不允許“經濟威壓”。多名G7相關人士透露了該消息。

附件內容是譴責限制與政治對立國家之間進出口的政策等。似乎是日本政府以緊張升溫的台灣海峽局勢為背景，主導了由G7表態會毅然採取對抗措施。去年在德國舉行的G7峰會雖然也就加強警惕包括經濟威壓在內的威脅達成了一致，但此次若制定有關經濟安保的附件，則將是罕見舉措。

該報道說，計畫在峰會最後一天21日發表的首腦聲明與附件中，寫明“G7將對抗經濟性的強制措施，力爭實現供應鏈強韌化和公平競爭”。日本首相岸田文雄向各國提出了要求，希望由G7作為核心，展示對中國等的明確立場。

共同社稱，具體來說，將在半導體、重要礦物和農產品上，強化擺脫對華和對俄依賴的機制。中國在2010年尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近發生撞船事件後，大幅限制了稀土出口。近年則禁運台灣產菠蘿，還對澳大利亞產葡萄酒實施了關稅制裁。