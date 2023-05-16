中國二陽患者增多 官方認約12億人曾染疫

中國/新冠病毒

中國近期疫情二陽又成熱議話題。中國新冠疫情未去，雖然官方不再報告疫情發展情況，但仍然顯示內緊外松。很多民眾均報告親朋好友家人多人染疫。

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據中央社今天引述消息，官方採取安撫，由官方疫情專家報告疫情，並稱因中國民眾普遍獲得免疫能力，應該能夠順利防過新的二陽衝擊。

據傳染病學專家鍾南山表示，根據測定全中國大概有85%的人感染過新冠病毒，即約有11億至12億人曾染疫，且面對XBB變異株，抗體保護力可能減弱。

中國官方此前已經字裡行間透露，中國有百分之80以上民眾曾染疫。因此次二陽現象談及免疫力，百分之80民眾應該指的是去年12月初解除清零政策後造成染疫海嘯現象。至於此前，中國民眾染疫情況，官方沒有此類透露。

根據官方專家分析，被感染新冠病毒後，一般自動免疫力有效覆蓋3個月左右時間。如果從去年12月算起，今年3至4月後，當時染疫獲得的自動免疫力也應該失去效力。中國陷入二陽增多現象潮，亦是符合規律現象。

不過，針對新冠病毒新變種，即從omicron演變而來的XBB變異株，鍾南山警告抗體保護力可能減弱。

中國官方沒有發布二陽情況數據。