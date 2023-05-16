中國打假球 香港也淪陷 11人遭拘

中國/香港/假球

中國大陸的反腐敗機構周二表示，香港一支頂級聯賽球隊的11名球員和一名教練已被逮捕，他們被指控在一場大規模的假球醜聞中為金錢而安排踢假球。

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據香港官方稱，香港廉政公署（ICAC）周一派出近100名官員，共逮捕了23人。官員稱，"這次行動是近年來廉政公署打擊假球的最大一次行動。它也是逮捕人數最多的一次。"廉政公署調查負責人Kate Cheuk在星期二的新聞發布會上說，這些人涉嫌腐敗、操縱結果和非法投注。

廉政公署拒絕透露俱樂部的名稱，但據當地媒體報道，涉案球隊是跑馬地，這是一家歷史悠久的俱樂部，在其70多年的歷史中曾多次獲得聯賽冠軍。調查人員說，涉案球隊是頂級聯賽14支球隊之一，目前在26場比賽中取得了8場勝利，在聯賽中現排名第十。

據稱，贊助商根據每場比賽的表現，向每位涉案球員支付了高達1萬港元（約1200歐元）的費用。但官員Cheuk說："這不是根據他們踢得有多好，而是他們偽造他們的表現有多好，或者他們能幫助操縱結果有多好。

這些球員會讓自己輸給一個較弱的對手，或者試圖達到一個不太可能實現的特定分數，因此在莊家那裡有很高的賠率。

有關賭球集團和一些球員也在為這些結果下注。

法新社說，由於調查仍在進行中，ICAC尚未確定涉及的總金額。

中國打擊假球，中國足協官員大批挨鍘，至少足協11名主要官員均落馬被拘禁。中國網上諷刺這些官員獄中可以組織一支球隊。