中國軍艦重返西太平洋實彈演練

中國/遠海軍訓

中國軍方周二稱，兩艘中國軍艦進入西太平洋遙遠的水域進行實彈演習。

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路透社今天引述中國人民解放軍南部戰區在一份聲明中說，大連號驅逐艦和黃山號導彈護衛艦“不久前”駛入西太平洋未說明海域，進行了攻防演練。

該戰區司令部報告說：“在陌生和複雜的海域進行聯合訓練，對於探索新裝備效能邊界、檢驗新作戰方法的實際應用具有重要意義。”

在中國兩艘現役航空母艦之一的山東艦率領的航母編隊在繞過台灣進入西太平洋後於本月返回其母港後不久，就在西太平洋更遠的海域進行了演習。中國正在對軍隊進行現代化改造，中國強大的導彈部隊和海軍艦隊以及尖端巡洋艦等新艦艇正在引起美國及其盟友的關注。

據官方的香港鳳凰衛視軍事評論員宋忠平在談到山東艦時對路透社說：“中國航母不是宅男，不能宅在家裡。”他還預告說，“未來這種遠海出行會越來越多，而且中國有很多軍艦。”

據中國南戰區司令部說，3月，中國首艘國產兩棲攻擊艦海南艦連同一艘驅逐艦、一艘護衛艦和一艘補給艦完成了為期30天的南海和西太平洋航行後的首次遠海訓練。

據研究國防分析人士說，儘管中國進行了軍事擴張，但可能還需要十多年的時間才能在遠離中國海岸的地方發起可靠的航母威脅。