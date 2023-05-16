中國4月數據顯示經濟復蘇少動力 當局有壓力

中國/經濟

今天公布的中國 4 月份的工業產出和零售銷售數據顯示增長低於預期，路透社稱表明中國經濟在第二季度初失去了動力，並加大了政策制定者支撐新冠疫情後搖搖欲墜的復蘇的壓力。

廣告 繼續瀏覽後續

中國4月數據顯示經濟復蘇失去動力，考驗政策制定者。周二的一批數據同時顯示房地產投資進一步下滑，加劇了人們對中國經濟前景的擔憂，因為國內房地產和出口是中國經濟增長兩大引擎。

中國國家統計局 (NBS) 發布的數據顯示，4 月份工業產出同比增長 5.6%，高於 3 月份的 3.9%。儘管這是自 2022 年 9 月以來的最快增速，但遠低於路透社對分析師調查的 10.9% 的預期。衡量消費的零售額從 3 月份的 10.6% 增幅大幅增長 18.4%，為 2021 年 3 月以來的最快增幅。分析師此前預計增長 21.0%。

法新社說，中國周二發布的4月份經濟指標都弱於預期，在需求仍然疲軟的背景下，這是自2022年12月取消對新冠病毒疫情清零嚴格限制以來複蘇仍然遲緩的跡象。

儘管通貨膨脹率低，但國內需求的這種疲軟正在減緩經濟復蘇。

中國今年的目標是5%左右的經濟增長，這是幾十年來最低的目標之一，但已經有警告說，這將是並不容易實現的目標。