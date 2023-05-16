俄軍不堪打教訓？中國軍方呼籲加強具備非常規作戰能力

中國/軍力

要從烏克蘭危機中吸取教訓，中國軍隊一位高級將領敦促在與西方發生任何對抗之前，先強壯中國軍隊實力，將包括人工智能在內的新軍力與常規戰爭戰術進一步整合。

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據路透社報道稱，着眼於烏克蘭，中國高級將領呼籲具備非常規作戰能力。

中國人民解放軍西部戰區司令員王海江上將稱，烏克蘭衝突催生出“政治戰、金融戰、科技戰、網絡戰、認知戰”交織的新型混合戰爭。中國軍方高官的論述，發表在周一出版的官方報紙頭版。

該官員呼籲以國家安全的名義和抵禦來自西方的威脅。

路透社說，儘管經濟放緩和新冠疫情衝擊，中國為應對安全挑戰所做的強軍準備並未放鬆。中國國防開支將在 2023 年連續第八年增長。

中國軍事準備的規模和範圍不僅受到西方的密切關注，也受到中國鄰國和台灣的密切關注。

據該將領警告稱，“當前和今後一個時期，局部衝突動蕩頻發，全球性問題加劇，世界進入新的動蕩變革時期。”發表在《學習時報》上的文章還寫道，“特別是在西方一些國家的圍堵、脫鉤、打壓和軍事威脅下，各種‘黑天鵝’、‘灰犀牛’事件隨時可能發生。”

儘管在國防開支上投入了數千億美元，但中國軍隊最近並沒有經歷過熱戰，上一次，也是短暫的軍事衝突是在 1979 年與越南發生。

該文說，維護國家安全需要打贏的能力。

路透社說，近幾個月來，隨着中國在台灣問題上展示軍事力量，將自己置於與美國的潛在衝突之中，解放軍在一場假想戰爭中的戰備狀態已成為焦點。美國對是否會進行軍事干預保衛台灣的政策仍持“戰略模糊”，但法律有義務為台灣提供自衛手段。

該報道稱，在 1 月份另一份罕見的批評烏克蘭戰爭的教訓中，《解放軍報》指出了俄羅斯的軍事缺陷，包括需要提高軍隊在戰場上的“態勢感知”。