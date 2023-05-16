普京深陷侵烏戰泥淖 中國乘勢收割中亞果實

中國/俄羅斯中亞峰會

中國正在通過本周的與中亞國家峰會恢復該國在中亞的主要基礎設施項目，並填補俄羅斯深陷烏戰無力旁顧而留下的空白。法新社說，俄羅斯是傳統地區大國，但因侵烏戰遭受強力制裁而明顯削弱了。中國正在通過本周的峰會恢復其在中亞的主要基礎設施項目，填補俄羅斯留下的空白，俄羅斯是一個因烏克蘭戰爭的制裁而被削弱的傳統地區大國。

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中國正在通過中亞峰會恢復中亞的主要基礎設施項目，而中亞的前蘇聯共和國在中國的 "新絲綢之路 "倡議即"一帶一路"中佔據重要地位。

由中國國家主席習近平在2013年發起的這一法老式計畫，旨在利用中國的資金在國外發展公路、港口、鐵路和基礎設施。僅在中亞地區，中國稱就與哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦的貿易額去年達到700億美元，2023年第一季度同比增長22%。

據分析人士稱，烏克蘭戰爭進一步加速了對北京有利的趨勢，一些國家質疑他們與莫斯科的傳統關係，並在其他地方尋求經濟和外交上的保證。

印度智庫觀察家研究基金會的研究員Ayjaz Wani說："在俄羅斯侵略烏克蘭之後，中亞各共和國開始擔心自己的主權。"

習近平將於周四和周五在中部城市西安（古代絲綢之路的東端）接待該地區五國的領導人，舉行中國稱之為 "極其重要 "的峰會。這應該也是中國一個推進一些基礎設施項目的機會。其中包括長期停滯，耗資60億美元的中國-吉爾吉斯斯坦-烏茲別克斯坦鐵路線，以及中亞和中國之間石油管道的延伸計畫。

通過共同的邊界和悠久的歷史與中國相連，北京正試圖在該地區發揮更大的作用。

哈佛大學戴維斯俄羅斯和歐亞研究中心中亞項目主任Nargis Kassenova說："中國對中亞的態度一直非常一致。她列舉了北京與這些國家長期以來的安全、基礎設施和發展聯繫。該專家認為，烏克蘭戰爭只是 "將中亞國家進一步推向中國的懷抱"。

據法新社， 然而，北京日益增長的影響力得到不同的反應。2019年，哈薩克斯坦爆發了反華示威活動，部分民眾認為中國的控制力變得過於強大，從而助長了這種情緒。

第二年，一家中國公司計畫在吉爾吉斯斯坦的商業和物流中心投資近3億美元，在再次發生抗議之後，該公司撤離了。

美國喬治-華盛頓大學教授塞巴斯蒂安-佩魯斯(Sébastien Peyrouse)說，對中國將利用影響力影響他國政治的擔憂 "助長了日益嚴重的恐懼心理"。他說，雖然中國的快速發展常常被視為該地區的典範。然而，中國的投資 "不是為了發展當地生產，而是為中國產品的出口和原材料的進口創造有利條件"。

緊張局勢的另一個來源是北京對新疆（西北部）維吾爾人的處理，這個中國地區長期以來一直受到歸咎於這個穆斯林少數民族的分裂分子和伊斯蘭教徒的襲擊。在反恐的名義下，北京正在加強對維吾爾人口的控制，根據一些西方研究，這導致了大規模的拘留。

維吾爾人在文化和語言上與中亞大多數民族相近，這助長了反華情緒。

據分析人士稱，中國更受中亞各國政府的歡迎，是他們正在尋求發展國家所需的投資而不是這些國家的民眾。

總部設在美國的智囊團中東研究所的辛麗珍說："中國資助的項目沒有為當地人保留工作機會 "以及對中國政府的 "高額債務 "也加劇了民眾的怨恨。

雖然人們的態度在不斷變化，但總部設在倫敦的智囊團皇家聯合服務研究所（Rusi）引用的一項最新研究似乎表明，人們更願意接受中國作為一個收入來源。而且，中亞人對俄羅斯的看法仍然比對中國更積極。研究稱，"對於該地區的大多數人來說，俄羅斯的枷鎖是由皮革製成的，會逐漸磨損；而中國的枷鎖是由鐵打製成的，無法打破。"