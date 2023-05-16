朱立倫昨夜會郭侯國民黨明中常會可能徵召侯友宜

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國民黨主席朱立倫昨天晚間拜會積極爭取黨內徵召參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘，說明黨內初步調查結果，多數黨籍縣市長和立委都支持提名侯友宜代表國民黨參選總統；隨後朱立倫也和另一位徵召熱門人選新北市長侯友宜會面，同樣提出調查數據，並邀請侯友宜明天出席中常會。由於國民黨早已排定在明天中常會正式公布代表國民黨角逐總統的人選，一般預料，國民黨2024總統參選人將會徵召侯友宜，對抗民進黨的賴清德。

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國民黨高層指出，根據目前所有的民調數據，以及黨中央調查縣市長、立委的結果，都是侯友宜勝出，徵召侯友宜應該「沒有懸念」。但也有挺郭人士認為，名單公布之前，誰都有希望。

朱立倫昨天晚間六點先會見郭台銘，七點再會見侯友宜。侯友宜六時多結束內部會議後，從新北市政府出發，單獨赴約。三方對於見面的事，三緘其口，都不願多做回應。

侯友宜曾擔任內政部警政署署長、中央警察大學校長、和新北市副市長。2018年擊敗民進黨的蘇貞昌，當選新北市市長，去年再度連任成功。他最近在市議會答詢時就政治立場表態說，他反對台獨，也反對一國兩制。

郭台銘2020年也在沒有黨員身分的情況下爭取國民黨提名，由國民黨安排取得黨籍，參加黨內初選，最終敗給韓國瑜。後來他強力批評國民黨的初選制度，並宣布退出國民黨，一度和台灣民眾黨的柯文哲結合。四年後他再度要求代表國民黨參選總統，並不斷舉行造勢活動。

這次郭台銘對外宣稱，他展開君子之爭，如果落敗，無法獲得國民黨徵召，將全力支持獲得徵召者，但藍營內部仍感憂心。

侯友宜今天被媒體問到，有關朱立倫昨晚會見他和郭台銘的事情時表示，無論過程如何，他都尊重黨的節奏及規定，希望能為國家、為人民多做事。

媒體追問，會不會擔心中常會的角力擴大及如何彌補跟郭台銘間裂痕等。

侯友宜表示，社會的穩定、經濟的蓬勃發展，都有賴團結一致，成為一股穩定台灣的力量，這樣才會讓中華民國永續繁榮發展。

台灣民眾黨主席柯文哲今天被問到，如果郭台銘沒有被國民黨徵召選總統，是否仍會合作時表示，團結一切可團結的力量，不管是誰，所有議題都可以合作。

未來郭台銘的動向頗受矚目，如果他願意擔任副手，國民黨勝選機會將大增，如果他不願合作，甚至結合小黨獨立參選，將再度造成國民黨分裂，對選情不利。