李輝啟談烏戰政治和談日 曝俄總理將訪華開海參崴港貿易引側目

中國/俄羅斯/烏克蘭/李輝

法國總統馬克龍14日受訪狂酸俄羅斯在地緣政治上輸掉戰爭，淪為北京“附庸”，俄羅斯總統普京的發言人佩斯科夫15日對此嚴加重否認，並譴責馬克龍這番離間言論。台媒引述英國《金融時報》16日消息，稱俄羅斯總理米舒斯京將率領俄代表團出席23日在上海舉行的俄中商務論壇。另外，中國特使李輝按日程今天開始就烏克蘭戰爭與烏克蘭方面接觸會談，但至此無消息。

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據自由時報引述消息報道稱，不是附庸？時隔163年俄羅斯對中國開放海參崴港、總理率團訪中，這顯示俄羅斯在西方制裁下，對中國的經濟依賴再加深。

中俄關係在俄烏戰爭後越加緊密。此前一天，中國海關總署15日宣布，中國將增加俄羅斯海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）為內貿貨物跨境運輸中轉口岸；這意味着俄羅斯在163年後，重新對中國開放從清朝手中奪走的這個重要樞紐港口，中國東北內陸地區將打開出海通道。

據《金融時報》指出，這次米舒斯京（Mikhail Mishustin）率團到訪中國，顯示俄羅斯在西方制裁下，增加了對中國的經濟依賴，也同時顯示了中國增加對俄羅斯總統普京的支持。

金融時報引述知情人士表示，米舒斯京與俄國副總理諾瓦克將率領俄代表團，出席23日在上海舉行的俄中商務論壇，計畫出席論壇的還包括俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）總裁葛瑞夫，以及俄羅斯國營電訊營運商Rostelecom負責人奧謝耶夫斯基。這4人都在俄羅斯入侵烏克蘭後，遭西方國家制裁。

該報指出，自俄侵烏後中國幫助維持俄羅斯的經濟，包括向俄羅斯購買石油。俄羅斯在經濟上增加對中國的依賴，令俄羅斯在中俄關係中淪為“小夥伴”。

根據烏克蘭官方稱，中國特使李輝按日程16日與17日抵訪烏克蘭，與烏克蘭討論政治解決烏克蘭戰爭和平方案。關於李輝日程，烏克蘭方面沒有任何新報告。而波蘭官方由外交部則宣布指出，李輝應於19日本星期五抵達華沙，與波蘭方面就俄羅斯侵略烏克蘭戰爭討論解決方案。