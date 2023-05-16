疫後香港罪案率先「復常」 首季激增近五成 陸客被捕人急升 6倍

香港/政治

香港今年首季錄得逾2萬宗罪案，較去年同期上升48.4%，當中尤以詐騙案的增幅更高，急升約六成半，佔整體罪案逾四成。保安局長鄧炳強解釋，這與去年首季疫情肆虐，社會活動大減，以致罪案數字偏低有關，隨着社會復常，首季罪案數字是回復疫情前水平。

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雖說中港通關，但香港的旅遊業和經濟仍未回後疫情前水平，誰料率先「復常」的是罪案數字。而根據保安局數據，被捕人增幅更大，首季有1249人被捕，較去年同期增加超過一倍；當中，增幅最多的是中國內地旅客，有266人，較去年同期的37人激增逾六倍。

鄧炳強昨(15日)在出席撲滅罪行委員會會議後向傳媒公布今年頭三個月的罪案數字，警方共錄得20584宗罪案，當中43%屬詐騙案，較去年同期大增65.2%，當中七成為網上騙案，而電話騙案亦上升76%。此外，多類罪案亦較去年同期上升，其中非禮和三合會相關罪案增幅較大，升約七成，而盜竊丶爆竊丶傷人及嚴重毆打案亦分別升四成半至兩成三不等。

他解釋，罪案顯着上升，主要原因是詐騙案大增，加上去年首季正值第五波疫情，當時社交距離措施嚴厲，外出活動人數大減，因此傳統罪案如盜竊丶行劫等數字偏低，隨着香港進入復常階段，社交距離措施取消，人與人的接觸恢復，導致這些罪行回復到疫情前水平，出現較大升幅。但若撇除詐騙案，今年首季的罪案數字其實與2019年的罪案數字相若。他預期，今季和下一季的罪案數字增幅將會放緩。

公民社會瓦解 警方未收六四公開活動申請

另外，下月4日便是「六四事件」34周年，鄧炳強表示，警方至今未收到有關六四的公眾活動申請，如果收到，會按一貫法例和程序處理。

自1989年起，香港市民支援愛國民主運動聯合會每年均會舉辦六四紀念活動，當中尤以維園的一片燭海最讓人難忘，但自2020年起，港府以疫情為由，禁止這個在中國土地上惟二可以公開悼念在1989年「六四」天安門鎮壓中死難者的地方繼續舉辦了30年的六四悼念晚會，又在當天圍封維園，並拘捕進入維園悼念的24名人士，控告他們參與或煽惑他人參與未經警方批準的集會，法庭裁定他們入獄4至14個月。警方翌年繼續禁止晚會，並以《港區國安法》控告支聯會多名常委，支聯會被迫於同年杪解散，在核心人物入獄丶轉趨低調或離港的情況下，去年已無人申請舉辦六四集會。

至於警方會否傳召《國殤之柱》創作者高志活來港就相關案件做證人，以及完成調查後會否將《國殤之柱》歸還予他，鄧炳強沒有正面回應，重申警方是在調查一宗煽動他人顛覆國家政權罪案時根據法庭手令檢取該證物，日後會根據相關法例和程序處理此物件。