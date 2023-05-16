美國國會罕召拜登政府3部長作中國政策聽證

美國/中國

美國總統拜登的三名內閣成員應於今天周二在美國參議院聽證會上就中國政策作證，突顯出華盛頓對與崛起中的亞洲大國競爭的關注。

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美國參議院中國問題聽證會罕見召集拜登內閣三部長詢問。路透社稱，這是一次罕見的聯合應訊。出席聽證會的是國務卿安東尼·布林肯、國防部長勞埃德·奧斯汀和商務部長吉娜·雷蒙多。時間是美國東部時間下午 2 點（格林威治標準時間 1800），召集的是參議院撥款委員會，內容是聽證拜登的預算請求，並指預算涉及安全、競爭力和未來的美中關係路線圖。

內閣部長很少在國會公開聽證會上共同作證，但兩黨議員和拜登領導的民主黨政府一直在爭相表明，他們認為中國共產黨政府是華盛頓面臨的最大挑戰。兩周前，包括撥款委員會主席帕蒂·默里在內的參議院民主黨人宣布了一項新的立法努力，以阻止來自中國的競爭。

上周，拜登的國家安全顧問傑克·沙利文 (Jake Sullivan)會見了中國最高外交官王毅，雙方都試圖超越據稱的間諜氣球事件。該事件導致美國與中國今年的關係暫停。

美國國防部表示，內閣成員將討論政府在與中國打交道時採取的“全政府”方式。在分歧嚴重的美國首都，對中國採取強硬立場是罕見的兩黨一致。

在民主黨和共和黨的大力支持下，國會去年通過了範圍廣泛的“芯片和科學法案”，授權數千億美元用於促進與北京在半導體和其他技術領域的競爭。拜登已經簽署成為法律。

據路透社說，美國國會現在正在考慮阻止中國挑起與台灣的衝突，改善與第三國的關係以抵禦中國的競爭，收緊規則以阻止美國資本流向中國公司，並限制美國技術流向中國。美國國會還在仔細審查來自中國的可能安全威脅，包括關注中國科技公司字節跳動旗下的應用程序 TikTok。由於擔心中國可以訪問用戶數據或影響人們看到的內容，該應用已被加拿大和澳大利亞等國家政府發行的手機禁止使用。