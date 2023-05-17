中國一艘遠洋漁船翻覆 全船39人尚未獲救下落不明

漁船翻覆

亞洲 – 5月16日清晨，中國一艘遠洋漁船在印度洋中部海域翻覆，全船39人尚未獲救下落不明，其中有17人為中國公民。中國政府已指示有關部門全力營救，協調國際搜救行動應對。

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法新社援引中央電視台的報道，來自澳大利亞和其他幾個國家的救援人員已抵達沉沒現場，中國已部署兩艘商船協助搜救行動。據追蹤網站 MarineTraffic 稱，這艘漁船於 5 月 5 日離開南非開普敦，前往韓國釜山。 它最後一次被發現是在 5 月 10 日，地點是留尼汪島的東南部。

中國官媒新華社周三報道，這艘船載有17名中國公民。消息稱，船上還有17名印度尼西亞人和5名菲律賓人。據報道，中國還與澳大利亞、斯里蘭卡、馬爾代夫、印度尼西亞和菲律賓的外交機構保持聯繫，以協調救援工作。

出事漁船為“魯蓬遠漁028”，翻船時間為北京時間17日凌晨3點左右。中國國務院總理李強作出批示，要求農業農村部、交通運輸部協調有關方面力量，全力搜救遇險船員，盡最大努力減少人員傷亡。

官媒報道稱，中國外交部已啟動領事保護應急機制，迅速部署駐澳洲、斯里蘭卡、馬爾代夫、印度尼西亞、菲律賓等國使領館協調駐在國相關方面積極搜救。

根據聯合國糧食及農業組織的數據，中國擁有世界上最大的深海捕魚船隊，到 2022 年估計有 564,000 艘船。