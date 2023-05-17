中國公司赴瑞士上市不濟遭遇股價慘跌

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在美中關係持續緊張之際，瑞士已成為有意赴海外發行股票的中國公司的替代選擇，自去年以來，來自中國的13家公司通過在瑞士出售全球存托憑證籌集了43億美元。但問題是，大多數中國公司在瑞士上市後均股價大跌，且成交量稀少。

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據華爾街日報今天報道稱，在美中關係持續緊張之際，瑞士已成為有意赴海外發行股票的中國公司的替代選擇。赴瑞士上市的中國公司卻面臨窘境：股價大跌，無人問津。

去年以來，共有13家中國公司在瑞士發行全球存托憑證(GDR)，累計融資43億美元，令中國公司赴美融資規模相形見絀。根據Dealogic的數據，2022年初以來，中國企業赴美IPO僅籌集了10億美元。根據高盛(Goldman Sachs)研究分析師看到的監管公告，至少還有30家中國公司已提交在海外市場發行GDR的申請。

中國公司赴瑞士上市是中歐股票互聯機制的一部分，這套機制始於2019年啟動的滬倫通。根據這一計畫，已在中國大陸或歐洲交易所上市的企業可在對方市場上市交易。中國證券監管部門去年年初頒布了修訂後的上市規則，試圖擴大這種互聯機制，將中國南部城市深圳以及德國和瑞士的交易所納入其中。但到目前為止，還沒有歐洲公司通過該機制在中國上市。

已在瑞士上市的中國公司包括幾家鋰電池材料製造商、一家醫療技術公司、一家生產電動工具的企業集團和一些可再生能源企業。這些公司發售了以美元計價的GDR，所籌款項主要用於擴張計畫。中資銀行在這些交易中扮演了關鍵的承銷商角色，其影響超過西方銀行。

華日引述高盛中國股票投資組合策略師Si Fu表示，這些海外股票面向歐洲投資者發售，後者不容易進入中國大陸監管嚴格的股票市場。GDR可在上市120天後轉換成境內對標的A股，這或許是一些在歐洲上市的中國公司股票價格下跌的原因。

Fu表示，這可能是投資者在120天的兌回限制期屆滿後出售股票所致，她說，市場對這種潛在拋售感到擔憂。

一些交易員和投資者懷疑，市場上的投機者利用了中國企業在瑞士上市的機制，買入中國公司發行的GDR，並對同一家公司的中國A股實施做空。通過套利交易從A股下跌中獲利。

百達資產管理(Pictet Asset Management)亞洲特殊情況主管Jon Withaar表示：“我認為，催生套利機會並非監管機構希望看到的現象。”

據該報道，兌回限制期屆滿的九家公司在瑞士上市120天後，國內A股平均下跌了11%，最大跌幅33%。其中一些股票此後又進一步下跌。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E8%B5%B4%E7%91%9E%E5%A3%AB%E4%B8%8A%E5%B8%82%E7%9A%84%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%AC%E5%8F%B8%E9%9D%A2%E4%B8%B4%E7%AA%98%E5%A2%83-%E8%82%A1%E4%BB%B7%E5%A4%A7%E8%B7%8C-%E6%97%A0%E4%BA%BA%E9%97%AE%E6%B4%A5-2048c422