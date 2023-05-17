中國對單口相聲遭控涉嫌侮辱解放軍開罰：213 萬美元

中國/單口相聲

中國以 1,470 萬元人民幣（213 萬美元）的罰款重罰中國最知名的喜劇公司之一，該單口相聲節目被指責“危害社會”，原因包括是其中一名喜劇演員以兩隻流浪狗追逐一隻松鼠，像解放軍能戰一樣優秀的軍事笑話，引起強烈的輿論批評。

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中國當局因開軍事笑話對喜劇公司處以 200 萬美元罰款。中國文化和旅遊部屬下的北京機構稱，對單口相聲演員李昊石最近的一場演出，對所在上海笑果文化傳媒有限公司處以 1335 萬元的罰款，並沒收該公司的“違法所得”135 萬元。

在表演笑話中，李昊石說看到他收養的兩隻流浪狗追趕一隻松鼠，並說這讓他想起了“作風好、能打仗、打勝仗”這句話。可是這句話是中國國家主席習近平在 2013 年使用的語言讚揚中國解放軍的敬業精神。

隨着單口相聲等表演越來越受歡迎，這一事件在中國公眾對什麼樣的笑話不對，產生了強烈的分歧，也凸顯了在中國當局表示必須弘揚社會主義核心價值觀的適當內容的局限性。

本周早些時候，一名觀眾在網上發布了他在 5 月 13 日在北京的現場單口相聲表演中開的一個笑話錄像作檢舉，並指責稱這是對中國人民解放軍 (PLA) 的貶低。

李昊石在中國社交媒體上迅速走紅。

在笑話中，李回憶說看到他收養的兩隻流浪狗追趕一隻松鼠，並說這讓他想起了“作風好、能打仗、打勝仗”這句話，這是中國國家主席習近平在 2013 年使用的口號讚揚解放軍的敬業精神。

中國官方機構稱，“我們絕不允許任何公司和個人利用首都作為舞台，肆意詆毀解放軍的光輝形象。” 北京文化局未來將禁止笑果文化在北京舉辦任何演出。

作為對罰款的回應，笑果文化將此事件歸咎於“管理上的重大漏洞”，並表示已與李昊石解約。

路透社說無法立即聯繫到李徵求其意見，微博似乎禁止他在微博上發帖。

據該報道，笑果文化於 2015 年在上海成立，其受歡迎程度與中國對單口相聲的熱潮同步增長，並以提升數百名本地喜劇演員的知名度而聞名。

該公司及其藝術家以前曾與當局發生衝突。2021 年 7 月，該公司被罰款 200,000 元，原因是該公司發布的廣告中一位喜劇演員代言了一個內衣品牌，並發表了據說物化女性的言論。