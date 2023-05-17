北京使館區牆畫烏克蘭旗色：北京警告不要政治宣傳

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中國已通知外國大使館和國際組織不要在他們駐華建築物上展示“政治化的宣傳”。路透社引述外國外交官稱這一指示針對的是自俄羅斯入侵烏克蘭以來，那些表達力挺烏克蘭而畫或掛烏克蘭國旗的外國使團。

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繼 2022 年 2 月俄羅斯侵略烏克蘭戰爭爆發以來，國際社會對中國的親密盟友俄羅斯發起持續譴責，在中國的幾個外國使團升起了烏克蘭國旗，他們還在海報和燈光中展示了烏克蘭的旗色象徵圖案。

中國外交部在 5 月 10 日的通知中說：“不要利用建築設施的外牆進行政治化宣傳，以免引發國家間的爭端。”

路透社今天說看到了這份通知的副本，該通知寄給“所有大使館和國際組織在中國代表處”。在通知中，中國外交部沒有提到烏克蘭國旗或任何特定的“宣傳”展示，但四名不願透露姓名的在北京外國外交官向路透社表示，這顯然與烏克蘭團結展示有關。

據路透社目擊者稱，在俄羅斯在烏克蘭發起所謂的“特別軍事行動”數周後，加拿大大使館外牆上的烏克蘭國旗海報遭到宣稱反北約的塗鴉污損。

歐盟、英國、德國和波蘭駐北京使團也展示了烏克蘭國旗的圖像。

北京的一些大使館也在今天周三展示彩虹旗以支持 LGBT 社區，以紀念國際反對恐同日、雙性戀和變性者恐懼症以及 6 月的 LGBT 驕傲月。

路透社稱，目前尚不清楚近年來因壓制 LGBT 激進主義而受到人權組織批評的中國是否反對此類展示。