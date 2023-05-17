德國《焦點》周刊：中國企業為普京造車 同時在德國獲得補貼

據德國《焦點》周刊報道，德國汽車生產商已切斷了與俄羅斯的聯繫。但中國在俄羅斯的生意不錯，並由此間接破壞了制裁。而中國電動汽車在德國得到促進。德國經濟部認為這沒有問題。

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大眾、奔馳、寶馬、保時捷、雷諾或豐田：自烏克蘭戰爭開始以來，幾乎所有主要汽車生產商都切斷了與俄羅斯的關係。由於西方撤出和制裁，俄羅斯汽車市場崩潰。到目前為止，仍處於非常低的水平。2023年第一季度汽車銷量約為146000輛，與去年同比下降了46%。作為對比：在德國，同期銷量超過80萬輛。

但據目前情形看來，中國汽車生產商正在越來越多地填補大眾汽車留下的空白。2023年第一季度的市場份額分配顯示了這一點。根據Focus2 move市場觀察員的調查，拉達（Lada）仍然以64240輛註冊汽車排名第一，中國生產商奇瑞緊隨其後，為24532輛。第三名是中國汽車巨頭長城的品牌哈弗。長城本身以及長安和吉利也都在俄羅斯許可營業的前十名中。引人注目的是，吉利不僅與梅賽德斯有關聯，而且還是瑞典品牌沃爾沃的所有者。

雖然中國生產商在德國幾乎只銷售電動汽車，但俄羅斯市場主要銷售經典汽油車。專家指出，長城或奇瑞等私營中國生產商在戰爭開始前就已經在俄羅斯展開業務，現在只是在繼續前進。但很明顯，中國的影響力正在迅速增長，正在幫助普京至少維持其部分汽車市場的運轉，從而最終削弱西方對俄羅斯的制裁。而這並沒有給中國生產商在德國的業務帶來任何影響。比如，德國有“創新獎賞”，長城電動汽車“Ora Funky Cat”在德國因此登上了BAFA的促進名單，銷售價格的一半由納稅人出資。德國聯邦經濟部不認為這是個問題。經濟部一位發言人表示：“對俄羅斯的制裁正在歐盟層面進行談判並付諸實施。 到目前為止，它們還沒有針對與俄羅斯保持經濟關係的第三國。 在德國從事經濟活動的第三國公司不能僅僅因為與俄羅斯保持經濟關係而被排除在資助之外。 促進電動汽車的路線確定了資助標準。它們與氣候保護有關。”

但耶魯大學的管理專家Jeffrey Sonnenfeld認為，與中國公司有聯繫的汽車製造商--包括奔馳和沃爾沃--未來可能面臨更多的政治壓力，因為他們 "間接資助了普京的戰爭機器"。另一方面，德國汽車製造商尤其不能與中國發生嚴重衝突。由於歐盟對內燃機的禁令，汽車製造商將比以往更加依賴從中國進口電池和原材料。而奔馳和夥伴在中國的利潤對汽車製造商來說也是很重要的事實，並與被註銷的俄羅斯業務形成對比。