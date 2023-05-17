港府大擴輸入人才種類4倍至51項 信首年可助吸3.5萬人

香港/人才市場

香港因人才流失而導致不少專業的人才短缺，政府決定擴大可加快入境簽證的「人才清單」，將涵蓋的專業由現時的13項，大增至51項，是原來工種的4倍。勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府目標是在未來兩年丶每年吸納3.5萬名人才來港，逗留不少於一年，有信心藉擴大清單令今年達標。業界的商會表示歡迎，但出身勞工界的立法會議員則憂慮，人才變成廉價勞工，出現「高材低用」情況，並衝擊本地勞工市場。

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可毋須證明在港招聘困難便直接提出申請入境的「人才清單」，五年前推出時共有11項專業工種，其後增至13項，港府昨(16日)公布，經檢討後，人才清單擴展至51項專業工種，除了加入新的職業，部分原有職業也有調整內容。相關清單可即時應用於現時沒有輸入限額的「優秀人才入境計畫」丶「一般就業政策」及「輸入(中國)內地人才計畫」；而相關專業人士亦可於「優才計畫」下的「綜合計分制」取得額外30分，增加獲批機會。

更新後的人才清單涵蓋 9個行業，當中「醫療服務」和「發展及建造」是新加入的專業範疇。以「醫療服務」為例，便包含醫生丶護士丶牙醫丶中醫師丶藥劑師丶物理治療師等11個工種；至於「發展及建造」業則涉及13個工種，包括建築丶土木結構工程丶屋宇結備等專業。當局表明，凡清單中有在港註冊才可執業者，仍須取得有關資格才可工作，人才清單只是提供入境簽證便利。

此外，在「創意產業丶藝術文化丶表演藝術」項下，男丶女主角丶配角以及填詞人亦獲列入清單。康樂文化事務署指出，相關人士須在國際影展取得獎項，或演齣電影曾在香港創下3000萬港元(摺合約352萬歐元)票房，才符合資格。

其餘行業還包括「商業支援」；「環境技術服務」；「金融服務」；「創新科技」；「法律及爭議解決服務」及「海事服務」。

當局解釋，過去僱主如果要透過上述計畫聘請外來人才，須提交資料證明難以在本地招聘人手，例如曾刊登的招聘廣告，文件往來或長達1至2個月，而獲納入清單的工種，將可減省上述繁瑣程序，預料中小企最為受惠。入境事務處則表示，僱主引入清單的專才時，可獲豁免市場供應測試，申請最快可於4周內完成。

業界商會歡迎 勞工界有憂慮

聲稱短缺一成人手的建造業，其商會表示歡迎，相信11個工種獲納入清單可有效為業界補充不同崗位的專才，避免出現人才斷層，協助香港保持競爭優勢。另外，香港中華廠商聯合會會長史立德亦樂見當局採納業界大部分建議，認為除可補充人才缺口外，亦體現港府推動高質量發展的決心，發出香港從世界各地「搶人才」的積極態度。

不過，本身是港九勞工社團聯會秘書長的立法會議員周小松指出，追溯至疫前的2019年，當年「一般就業政策」及「輸入內地人才計畫」在疫情前的2019年分別批出 4.15萬宗及1.4萬宗，當中不少申請人的月薪都在2萬元以下，遠低於同年統計處公布的「經理丶行政級人員丶專業人員及輔助專業人員」每月工資中位數，推算相關計畫申請人未必能全數從事專業工種，未能滿足補充專業人才的目標，憂慮擴大「清單」後或會被濫用，出現「高才低用」情況。

身兼勞聯主席的選舉委員會界別議員林振升則認為，清單未必符合本地人力市場所需，長遠甚至會影響本地畢業生的就業機會。他舉例說，新加入的「機電工程專才」，香港機電業工會聯合會已表示業內有足夠人手，現時出現的人手緊張只屬短期，主因是地盤人手資源錯配或工作待遇不佳所致，應先從本地層面處理。