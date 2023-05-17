維吾爾人強迫勞動：NGO再度提訴跨國集團要求展開司法調查

維吾爾/強迫勞動

法國人權組織，歐洲維吾爾學院在他們的代理律師的事務所就起訴跨國集團案召開記者會，2021年4月12日。

兩年前在巴黎的投訴被駁回之後，法國兩家非政府組織反貪腐組織雪霸（Sherpa）與標籤倫理聯盟組織（ESE），歐洲維吾爾學院與一位強迫勞動的受害者5月16日再度向巴黎法雲提出民事訴訟，要求對跨國集團非法僱傭強迫勞動開啟司法調查。

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2021年4月上述組織授權巴黎著名的人權律師William Bourdon事務所向巴黎法院提出起訴，狀告四家跨國集團西班牙服飾品牌ZARA母公司Inditex集團、日本平價服飾品牌UNIQLO、美國運動鞋品牌SKECHERS，以及Sandro、Maje等品牌的母公司SMCP。這四家企業被指控犯有“隱匿嚴重奴役罪”、（recel de reduction en servitude）“隱匿有組織的人口販賣罪”（recel de traite des êtres humaines ） “隱匿種族滅絕罪”（recel de génocide）以及“隱匿反人類罪”（recel de crime contre humainité）。

法國反恐檢察官辦公室對此案展開了初步調查，並委託打擊反人類罪和仇恨罪中央辦公室（OCLCH）進行調查。今年4月12日，反恐檢察官辦公室PNAT駁回了申訴，理由是它無權受理此一案件。起訴方5月17日就此發表公告，對檢察官的決定感到疑惑，因為兩年前反恐檢察官辦公室曾經受理過類似案件。

此外，公告宣布，儘管兩年前的投訴被駁回，起訴方再度向法院遞交申訴，提出的申訴依然是基於四項罪行：反人類罪、種族滅絕罪、嚴重奴役罪和有組織團夥販賣人口罪。公告要求法官司法部門展開司法調查，要求法院任命預審法官能夠調查並確定跨國服裝公司所可能承擔的責任，因為這些公司被指控通過買買強迫維吾爾人勞動所製造出的產品而獲利。

世界上20%的棉花產自新疆維吾爾族地區，因此，每5件棉製服裝中就有1件可能與新疆強迫勞動有關。