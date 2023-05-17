美眾院外委會通過法案反制中國阻礙台灣參與國際組織

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美國聯邦眾議院外交委員會16日通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），台灣外交部今天(17日)表示，這項法案的宗旨在於反制中國試圖透過扭曲聯大第2758號決議阻礙台灣參與國際組織。台灣感謝美國國會不分黨派堅定支持台灣參與國際組織。

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台灣外交部發言人劉永健今天表示，「台灣國際團結法案」指出聯大第2758號決議僅處理中國代表權問題，不涉及台灣，並強調美方反對任何在未經台灣人民同意下試圖改變台灣地位的倡議。

此外，美國眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul R-TX）、民主黨首席議員米克斯（Gregory Meeks D-NY）等國會領袖也公開表示對這項法案的高度支持，指出將台灣排除在聯合國體系之外是對全球的傷害。

劉永健說，外交部再次感謝美國國會不分黨派堅定支持台灣參與國際組織，尤其在第76屆世界衛生大會(WHA)即將召開的關鍵時刻，美國國會以行動反制中國扭曲聯大第2758號決議的卑劣作為，深具意義。

中國國台辦發言人馬曉光今天指出，美方這項提案是錯誤荒謬，從開羅宣言、波茨坦公告等都明白無誤確認中國對台灣的主權，而且美國都是當事國。

馬曉光表示，1971年的聯大2758號決議，從政治、法律、程序上解決確認中國在聯合國的代表權問題，美國在此做文章，不是無知就是別有用心，任何否認聯大2758號決議的企圖都是徒勞。

據中央社報導，美國眾議院外委會16日審議通過的「台灣國際團結法案」強調，聯大2758號決議承認中華人民共和國政府是聯合國內中國唯一合法代表，但並沒有處理台灣與台灣人民在聯合國或任何相關組織的代表權問題，也沒有在中華人民共和國與台灣關係上採取立場，或包含任何關於台灣主權的聲明。

在美國兩黨支持下，這項法案經口頭表決無異議通過，接下來將送交美國眾議院院會審議。

另前英國首相特拉斯訪台，今天在台北發表演說，呼籲各國應關閉「孔子學院」、支持台灣儘速加入CPTPP且禁止中國加入，盟國間也應建立機制，確保台灣擁有所需的防禦能力並能夠保衛自己。

她在演講中還提到，歐洲國家對台灣放手不管這是完全不負責任的，他們的理由是台灣距離很遠，但這是錯得再離譜不過，因為封鎖或入侵台灣會破壞歐洲的自由和民主，就像俄羅斯入侵烏克蘭一樣。