大陸脫口秀演員因野狗比喻遭網絡霸凌加立案調查

中國脫口秀演員House（李昊石）被指近日在北京表演用野狗比喻解放軍，嚴重侮辱“人民軍隊”，北京市朝陽區警方17日晚通報，他已遭立案調查。根據中國法律，李昊石最重面臨3年以下有期徒刑。

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網路影片顯示，李昊石在表演中說，來到上海這個國際化大都市需“與國際接軌”，於是收養兩條流浪狗，嚴格來說是從住處附近的山上撿到的野狗。

他說，初見這兩條狗正好在追松鼠，而且“像炮彈一樣發射出去”，於是內心閃爍8個大字“作風優良，能打勝仗”。

這句口號是中共總書記習近平所提出，“建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊，是黨在新形勢下的強軍目標”。

由於大陸小粉紅舉報李昊石的比喻影射了解放軍，軍方和黨媒也紛紛介入事件。西部戰區陸軍公眾號16日發文稱：“如此脫口秀”，子弟兵很生氣！”中共軍方新媒體“鈞正平工作室”評論稱這是“無底線的放縱，博眼球的娛樂……”。黨媒人民日報也發聲稱“House冒犯人民子弟兵”，“脫口莫脫軌，玩梗須有度”，雲雲。新華社則稱：“人民軍隊不容冒犯必須敬畏”。

這一段脫口秀，不僅毀了李昊石的演藝事業，他還將面臨牢獄之災。5月17日，北京文旅局通報，指上海喜劇公司“笑果文化”及其演員李昊石在13日演出中，肆意篡改演出申報內容，出現“嚴重侮辱”軍隊的情節。因此決定對該公司作出行政處罰，沒收違法所得132.5萬人民幣，並罰款1335萬，同時，無限期暫停涉事公司在北京所有演出活動。

同日，北京朝陽警方發出通報，稱李昊石“嚴重侮辱”軍隊，已對他立案調查。“笑果文化”發聲明稱，對全國各地所屬線下演出業務進行全面整頓，並解除李昊石勞動合同和藝人經紀合同。

在中國大陸，一句脫口秀台詞竟因引用習近平之言，又無意間調侃了一下“神聖”的解放軍，就犯下如此大罪。有分析認為，牽強附會地把野狗和自己的軍隊聯繫起來實際上是自尋其辱。