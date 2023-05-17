路透：烏克蘭告訴中國特使它不會接受將土地割讓給俄羅斯

中國/烏克蘭/李輝

烏克蘭外交部表示，烏克蘭外交部長庫萊巴周三在基輔與中國特使李輝會談時告訴中國特使，基輔不會接受任何結束與俄羅斯戰爭的提議，這些提議涉及烏克蘭失去領土或凍結戰爭。法新社最新消息引述烏克蘭高級官員稱，烏克蘭總統澤連斯基有可能會見中國特使李輝。

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烏克蘭告訴中國特使基輔不會接受將土地割讓給俄羅斯。

路透社說，中國外交部在一份公告中說，中國歐亞事務特別代表、前駐俄羅斯大使李輝於周二和周三訪問了烏克蘭，並會見了烏克蘭外長庫萊巴。

自莫斯科於 2022 年 2 月全面入侵烏克蘭以來，中國與俄羅斯的關係迅速發展。這是中國高級特使首次訪問基輔。

據中國外交部文告說，庫萊巴向中國政府特使詳細介紹了在尊重烏克蘭主權和領土完整的基礎上恢復可持續和公正和平的原則。”

據中國外交部說，“庫萊巴強調，烏克蘭不接受任何涉及喪失其領土或凍結衝突的提議。”

路透社說，中國高級官員的歐洲之行預計還將包括在俄羅斯、波蘭、法國和德國舉行的會談。

中國沒有譴責莫斯科發動侵略戰爭或將其行為稱為“侵略”，這導致歐洲國家和美國批評，並質疑中國作為衝突潛在斡旋者的可信度。

路透社消息引述中國外交部文告，沒有提及李輝的表述。也沒有提及李輝是否會見烏克蘭總統澤連斯基。