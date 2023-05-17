逾百名國際傳媒話事人聯署 促港府釋放黎智英及13名國安法被控記者

無國界記者/黎智英

逾百位國際傳媒話事人聯署, 要求港府釋放黎智英及其他被當局以國安法或煽動罪檢控的多名記者 2023年5月7日

全球42個國家的116名傳媒話事人聯署，要求港府立即釋放被囚的壹傳媒創辦人黎智英及其餘13名被當局以《港區國安法》及煽動罪羈押的新聞工作者，並同時撤銷針對28名新聞工作者的相關控罪。港府不點名地對聯署表示「強烈反對及嚴厲譴責」，指他們假借新聞自由之名，干涉香港的司法程序，有辱法治。發起聯署的「無國界記者」組織的發言人 艾瑋昂(Cédric Alviani)認為，港府不得不回應已是聯署的勝利，而香港排名近年急遽下滑已足證港府的否認是謊言。

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簽署聯署聲明的逾百名國際傳媒出版人或總編輯中，以英國傳媒最多，有15人，幾乎包括不同光譜的暢銷報章話事人，例如《衛報》丶《獨立報》丶《泰晤士報》丶《太陽報》丶《每日電訊報》丶《每日郵報》，而代表該國媒體行政人員的編輯學會(Society of Editors)總幹事亦有簽名；其次最多人參與聯署的是法國，共有13人簽名支持聲明，包括《世界報》出版人Jerome Fenoglio；另外，屢獲普立滋獎的美國《紐約時報》和《華盛頓郵報》，其出版人均有聯署。

此外，2021年分別獲諾貝爾和平獎的菲律賓網媒《Rappler》創辦人雷薩（Maria Ressa）和俄羅斯獨立報章《新報》(Novaya Gazeta)總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）亦聯署了聲明。

聯署人譴責當局對黎智英的控罪，指控罪隨意，明顯違反中港法律以至國際法，他被羈押只會令中港當局聲譽受損，而中國政府針對75歲的黎，是企圖控制境外資訊的表現，全球自然會關注，他們強調，任何一處地方的新聞自由受威脅，其實是各處的新聞自由受脅迫，要求當局立即釋放黎智英和其他被拘留的香港記者。

黎崇恩對眾多傳媒有力聲音支持其父親黎智英表示感動，形容香港正被恐懼籠罩，因為對當局作出批評者，不是被威嚇，便是遭檢控或囚禁，他父親便是因為反對中共權力而自2020年起被羈押至今。

「無國界記者」昨(16日)發布聯署結果後，港府當晚不點名地出稿回應，聲稱強烈反對及嚴厲譴責「某些組織和人員」假新聞自由之名，干涉香港的司法程序，特別是黎智英涉及國安法的案件，指他們的企圖完全錯誤，有辱法治。港府接着重申，法律不同條文已保障港人自由，而黎智英及其他相關人員被拘捕和檢控，是干犯罪行，與新聞自由無關。

身兼「無國界記者」台灣辦事處主任的發言人艾瑋昂向本台表示，不點名回應批評是中共的慣技，但看內容和時間便知道是回應聯署，由於聯署者均是傳媒機構內的話事人，港府不得不回應，故這已是一次勝利。

但他指出，港府聲明基本上是舊調重彈，內容與前特首林鄭月娥三年前回應他們對警方阻撓記者採訪丶打擊新聞自由的信函相若，說什麽按《基本法》行事丶尊重法治和新聞自由，若是真的，《港區國安法》為何會有法外權力讓中國當局可以把人從香港押返內地審訊？而香港新聞自由的全球排名又怎會從2002年的排名18，降至今年的第140位？他總結說，只要看看這些事實，便知港府的所謂尊重，全屬謊言。