韓國球員在華涉假球機場離境時遭拘 韓國領事獲面談

中國/韓國/假球

一名韓國足球運動員因涉嫌受賄被中國警方刑拘，華爾街日報稱，這是最新一起涉及在華外國人的執法行動。此外，近來中國針對足球領域開展了廣泛的反腐調查。韓聯社透露，韓國駐瀋陽總領事館17日表示已與日前被刑事拘留的韓國國家足球隊選手孫准浩進行了領事面談。

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據韓聯社引述韓國駐中國瀋陽總領事館方面透露，當天上午與孫准浩進行了1小時面談，孫准浩表示未被侵犯人權。總領事館表示，將為保障孫准浩人權提供一切必要的領事協助，已請求中國公安機關防範人權侵犯事件發生，並對其進行迅速、公正的調查。總領事館將與孫准浩家屬進行協商，如有需要將積極協助。據悉，孫准浩方面已委任律師，律師將協助處理相關調查事宜。

孫准浩12日在上海虹橋機場準備離境前被警方帶走，目前處於刑拘狀態，在遼寧省朝陽市公安局接受調查。中國外交部發言人汪文斌前一天在例行記者會上表示，近日有一名韓國公民因涉嫌非國家工作人員受賄罪被遼寧省公安機關依法刑事拘留，對該事實進行了確認。

消息引據中國媒體報道稱，在足壇的高強度打假風暴中，孫准浩所屬的山東泰山足球俱樂部主帥郝偉和球員很可能因牽涉“假球案”接受警方調查，孫准浩被拘留也可能與此有關。然而，孫准浩的代理人A某則強烈否認其嫌疑，稱從孫准浩在中國聯賽的地位以及他的中場球員的身份來看，他不可能參與踢假球。

就韓國球員孫准浩在中國被刑拘，華爾街日報稱在華被拘外國人再增一名。該報指一名韓國足球運動員因涉嫌受賄被中國警方刑拘，這是一連串涉及在華外國人的執法行動中的最新一起。

該報說，在中國外交部就孫准浩案置評數小時後，山東泰山俱樂部宣布，已任命一名曾執教韓國國家隊的韓國公民為該俱樂部一線隊主教練。

近幾個月來，中國反腐調查人員已針對國內足球領域開展廣泛調查，一些知名足球界人士被拘。被拘人員包括中國國家男子足球隊的一名原主教練，以及中國足協主席和黨委書記等多名高級足球管理人員。

此外，中國政府最近還對在華外企及其員工實施了數次突擊搜查。

報道稱，近幾周來，圍繞韓國總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)有關台灣民主自治的言論，中韓兩國外交官展開言語交鋒。北京方面聲稱台灣是中國領土的一部分。尹錫悅在4月接受路透(Reuters)採訪時稱，台灣問題是全球性問題，並表示，韓國反對單方面改變台海現狀的企圖。中國政府譴責這些言論是對中國內政的干涉。