中國外交部發言人汪文斌堅稱澤連斯基會見了中國特使李輝

中國/烏克蘭/李輝

中國外交部今天透露烏克蘭總統澤連斯基會見了中國特使李輝。中國外交部發言人談及這一會見沒有提供細節。至此，中國外交部是獨家稱澤連斯基會見了李輝。

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據中國外交部18日官網報告，法新社記者在今天中國外交部例行新聞發布會提問：烏克蘭外長於本周讚賞中國發揮斡旋作用，包括近期推動簽署黑海糧食運輸協議，外交部能否介紹有關情況？

主持18日中國外交部新聞發布會的發言人汪文斌回答說：關於黑海糧食運輸協議，我們已經表明過積極支持的立場。

汪文斌稱，“藉此機會，我還想向大家介紹一下中國政府歐亞事務特別代表李輝訪問烏克蘭的有關情況。此訪期間，烏克蘭總統澤連斯基會見了李輝。李輝還分別同烏總統辦公廳主任葉爾馬克、外交部長庫列巴以及基礎設施部、能源部、國防部等有關部門負責人舉行會見。雙方就政治解決烏克蘭危機和中烏關係等問題交換了意見。

雙方一致認為，不久前習近平主席與澤連斯基總統的通話為中烏關係發展指明了方向。兩國應共同努力，延續雙方相互尊重、真誠相待的傳統，把兩國互利合作持續向前推進。”

汪文斌還說，“李輝闡述了中方關於政治解決烏克蘭危機的立場主張，表示習近平主席提出的“四個應該”“四個共同”“三點思考”是中方政治解決烏克蘭危機的根本遵循。化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。中方願在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，推動國際社會形成解決烏克蘭危機的最大公約數，為儘快止戰停火、恢復和平作出自己的努力。中方一直以自己的方式為緩解烏人道局勢發揮建設性作用，將繼續向烏提供力所能及的幫助。”

據汪文斌說，“烏方表示，很高興在烏中兩國元首通話後不久接待李輝特別代表訪烏。烏方重視中方作為聯合國安理會常任理事國在國際事務中發揮的重要作用。歡迎中方為結束戰火、恢復和平發揮積極作用。烏方始終奉行一個中國原則，願同中方共同努力，推動烏中關係不斷取得新的更大發展。”

由彭博社記者稍後再提問：你能否確認李輝大使同烏克蘭總統澤連斯基進行了會見？

中國外交部官網上的汪文斌回答是：“我剛才已經介紹了，在李輝特別代表訪問烏克蘭期間，烏克蘭總統澤連斯基會見了李輝。李輝還分別同烏方的其他有關負責人進行了會見。”