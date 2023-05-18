中國旅遊人山人海但“特種兵”不花錢戰略遭指貽害無窮

中國/新冠病毒/特種兵旅遊法

中國大力開發旅遊，並利用剛剛過去的五一小長假推動消費，振興新冠疫情清零結束後的經濟重振。不過，中國境內旅遊因新出現的少花錢不花錢也遊山玩水的旅遊特種兵現象，旅遊收入打了折扣。

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這一類現象被稱為特種兵。路透社今天報道就稱，反支出的“特種部隊”破壞了中國國內旅遊的復蘇。中國遊客尋求像特種兵一樣旅行，這是中國的一種新趨勢，已成為家庭消費潛在疲軟的一個癥狀，並給國內旅遊業的新冠病毒疫情大流行後復蘇蒙上陰影。

特種兵方式，是盡量少花錢，哪怕費時費事缺少高端享受也在所不惜並興緻勃勃。比如在各地往返，大部分時間乘坐慢速火車和公共汽車，而不是飛機高鐵，定購通宵火車和便宜的旅館床位。

在社交媒體上，標籤“特種部隊旅行”，指的就是對旅遊區進行激進攻擊，以儘可能少的錢去看和做儘可能多的事情，特種兵在勞動節假期之前的4月和期間開始流行。

中國文化和旅遊部的數據顯示，今年國內旅行出現了繁榮，因為許多中國人彌補了三年的新冠病毒疫情限制，這些限制使他們大部分時間都呆在家裡。

對於大多數中國人來說，五一假期涵蓋了 4 月 28 日至 5 月 3 日期間，期間共進行了 2.74 億次旅行，比大流行前的 2019 年增長了 19%。但總支出為 1480 億元人民幣（210 億美元），與 2019 年持平，這意味着旅行者在 2023 年的平均支出為 540 元，而 2019 年為 603 元。

據該報道，另一個跡象是，今年中國遊客的國際旅行量仍只是新冠疫情大流行前水平的一小部分。中國政策制定者希望在推動中國經濟發揮更大作用的國內消費自 12 月取消清零限制以來已經復蘇，但今年迄今一直表現不佳。

報道引述分析師表示，中國舉步維艱的房地產市場、創紀錄的青年失業率和對工作穩定性的廣泛擔憂，以及政府在工資、養老金和醫療福利方面的節儉，都讓消費者保持謹慎。