中國特使李輝講話了：斡旋戰爭沒有靈丹妙藥要各方創造條件

烏克蘭/俄羅斯/中國烏克蘭/李輝

國際社會聚焦中國特使李輝在烏克蘭斡旋烏克蘭戰爭勸和促談進展。李輝今天表示，沒有快速結束烏克蘭戰爭的靈丹妙藥，李輝呼籲烏克蘭和俄羅斯舉行會談。中國外交部昨天罕見公告李輝會見烏克蘭外長時烏克蘭方面的立場，而沒有李輝的表述。李輝至此尚沒有與烏克蘭總統澤連斯基見面。

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據法新社今天報道稱，正在基輔訪問的中國烏克蘭問題特使李輝周四表示，沒有快速結束烏克蘭戰爭的靈丹妙藥，李輝同時呼籲基輔和莫斯科舉行會談。

該報道稱，根據中國外交部的一份聲明，李輝說：沒有解決危機的靈丹妙藥，所有各方必須建立互信關係，為停止戰爭和舉行會談創造條件。

在周二開始的對烏克蘭的訪問中，李克強會見了烏克蘭外交部長庫萊巴Dmytro Kuleba。

李輝是自2022年2月俄羅斯攻勢開始以來訪問烏克蘭的最高級別中國官員。

在與烏克蘭官員的會談中，李輝還強調，中國將 "繼續向烏克蘭提供力所能及的援助"。

消息沒有提及李輝敦促烏克蘭或俄羅斯創造什麼樣的條件止戰會談。

李輝此行的目的是促進烏克蘭戰爭的政治解決，他還將前往波蘭、法國、德國和俄羅斯。

法新社說，作為莫斯科的親密夥伴，中國從未公開譴責過俄羅斯發動侵略戰爭。相反，北京在2月提出了一個結束戰爭的12點計畫，西方對此持懷疑態度，中國國家主席習近平在3月訪問莫斯科，象徵性地支持普京與西方對抗。

烏克蘭高級官員昨天曾透露，李輝有可能在昨天下午與烏克蘭總統澤連斯基會見。