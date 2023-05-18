中國與中亞峰會啟幕 習近平今采一對一簽約

中國/中亞五國峰會

中亞國家元首今天齊聚中國歷史名城西安，為中國與中亞國家峰會拉開序幕，按日程，中亞國家首腦今天與中國國家主席習近平進行一對一會談。明天全體出席的該峰會預計簽署持久友誼的承諾協議，並達成區域合作協議。路透社說，中亞國家也顯示尋求與中國建立更深層次的關係。

廣告 繼續瀏覽後續

據中國外交部稱，今天多場雙邊會議為周五的集體會議奠定基礎。這是六位領導人的首次面對面會議，習近平將發表“重要”講話。還將簽署重要的政治文件。

在一千多年前古老的絲綢之路將中華帝國與西方文明連接起來的西安市，人們豎起橫幅、廣告牌甚至出租車標誌來宣傳此次峰會，其中許多都是中文和俄文。

中國正在加強與前蘇聯國家在中國領土上的經濟和政治接觸，中國的盟友俄羅斯將僅剩資源用於侵略烏克蘭的戰爭。

第一位抵達西安的國家元首是哈薩克斯坦總統卡西姆若馬爾特·托卡耶夫，稍早周三他與習近平進行了面對面會談，雙方達成了建立“持久友誼”和同甘共苦的協議。哈薩克斯坦是中國在中亞最大的貿易夥伴。雙方同意採取措施確保中亞天然氣管道哈薩克斯坦段安全穩定運行，並深化油鈾合作。

路透社注意到，習近平和俄羅斯總統普京昨天都祝托卡耶夫 70 歲生日快樂。塔斯社稱，普京致電哈薩克斯坦總統，確認兩國合作關係。

中國也將尋求與其他中亞國家進行更深入的合作，為其他雙邊會議定下合作基調，以實現更大的糧食、能源和國家安全合作。據消息，吉爾吉斯斯坦總統薩德爾·賈帕羅夫告訴習近平，他渴望深化貿易、經濟和投資鏈接。他還說，“我們兩國之間沒有政治分歧或未解決的問題。”

去年，中國與中亞的雙向貿易額達到創紀錄的 700 億美元，其中哈薩克斯坦以 310 億美元居首。吉爾吉斯斯坦緊隨其後，為 155 億美元，土庫曼斯坦為 112 億美元，烏茲別克斯坦為 98 億美元，塔吉克斯坦為 20 億美元。 .

習近平在峰會上呼籲與中亞的團結，恰逢七國集團領導人在日本舉行會議，預計G7峰會則會把抵制北京在對外交往中使用“經濟脅迫”將提上議事日程。