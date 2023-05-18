中國解禁澳木 對澳貿易懲罰戰偃旗息鼓？

澳大利亞/中國/貿易/木材

中國駐堪培拉大使今天宣布，中國已經解除了對澳大利亞木材進口的禁令。法新社稱，這是中國與澳大利亞多年貿易緊張關係後的一個新的緩和跡象。北京的姿態正值世界工業集團7國峰會在日本開會聚焦反對中國貿易脅迫之際.澳大利亞敦促中國全部解禁對澳大利亞的貿易報復。路透社稱，澳大利亞與中國在商談澳總理訪問北京事宜。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社今天引述中國駐堪培拉大使蕭乾稱，中國從周四開始恢復進口澳大利亞的木材進口。中國曾在2020年停止了澳木進口。據蕭乾說，"昨天，中國海關正式通知澳大利亞農業部長，從今天起，中國將恢復進口澳大利亞的木材，"蕭乾在澳大利亞首都的一個新聞發布會上還說，恢復原木貿易是兩國關係改善的一部分。

根據澳大利亞政府的數據，這種貿易在2020年之前每年價值約6億澳元（3.68億歐元）。

澳大利亞和中國這個最大的貿易夥伴之間的關係在多年的緊張關係之後最近有所緩和。澳大利亞的貿易部長在今年5月初訪問了中國，與中國的貿易部長進行了會談，這是自2019年以來第一次在這個級別上的會談。

據澳大利亞部長報告說，雙方同意通過自由貿易協定和其他渠道加強對話，以解決懸而未決的問題。

消息稱，2020年，中國禁止了澳大利亞木材的進口，理由是在木物中發現了害蟲。

木材是澳大利亞一系列受到中國頒發進口限制和禁令打擊的產品之一，其他有對牛肉、葡萄酒和大麥以及媒體等的禁令，當時正值與澳大利亞保守派政府對華關係緊張的時期。北京的行動是為了報復澳大利亞反對外國影響的法律，該法律剝奪了中國華為的5G合同，同時也是為了抗議堪培拉當局一再呼籲對新冠病毒疫情的起源進行獨立調查。

據該報道，但自從澳大利亞中左翼政府去年當選以來，對中國採取了不那麼對抗的態度，雙方關係似乎有所升溫。根據澳大利亞財政部長吉姆-查爾默斯最新回應說，中國對澳大利亞來說是一個極其重要的市場。我們希望穩定這種關係，在取消這些貿易限制方面的任何進展都是值得歡迎的。"