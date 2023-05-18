國台辦證實李延賀涉煽動分裂國家罪被捕

兩岸關係

今年中共中央對台工作會議提出要擴大兩岸交流，但卻發生台灣八旗文化總編輯富察（本名李延賀）三月前往上海後遭大陸國安單位控制一事。對此，大陸國台辦發言人馬曉光17日表示，李延賀涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動，這是「個案」。

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台灣八旗文化總編輯富察三月前往上海後，遭大陸國安單位控制，到現在為止，失聯已經將近兩個月，台灣和美日等國文化界人士日前發起「聲援富察聯署工作小組」，呼籲北京當局應妥善尊重富察根據大陸法律享有的權利，包括能與家人和律師聯繫，並儘快公布調查結果。

大陸國台辦發言人馬曉光17日表示，本名李延賀的富察，涉嫌從事煽動分裂國家的犯罪活動，這是「個案」。

馬曉光說，廣大台灣同胞只要沒有這樣的主觀惡意和行為，對於兩岸交流就不需要有任何疑慮。他重申，歡迎、鼓勵廣大台灣同胞前往大陸，從事正常的交流活動，並且持續依法保護他們的合法權益。

在17日的例行記者會中，國台辦發言人馬曉光在回答相關問題時，也就李延賀被調查拘禁加以說明。他說，上海市國家安全局3月21日依法對「涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動的犯罪嫌疑人」李延賀採取刑事強制措施，目前相關案件正在進一步辦理中。

據了解，辦案單位已經安排李延賀的妻子，在上海和李延賀進行通話和通信，國台辦說，將繼續依法保障李延賀的各項合法權益。

對於外界認為，李延賀遭到調查，跟他從事出版業的活動有關，馬曉光則說，任何主權國家的安全都是不容挑戰的，不能以所謂「自由民主」之名肆意妄為。

另外，針對大陸最近修訂的「反間諜法」即將在7月1日開始施行，台灣陸委會提醒台灣民眾，將來要特別留意前往大陸的風險。

陸委會說，中共慣常藉法律遂行其政治目的，這次修訂反間諜法，對所謂的「間諜」行為定義不明確、司法程序不透明，這些都將大幅提高台灣人前往大陸的風險，例如台灣人民平時出遊，常會對建築物拍照攝影留念；使用GPS地圖；或是在網絡搜尋當地官方或企業的信息；與當地人士閑聊、訪談或參加宗教活動；以及在海外工作頻繁更換任職的單位；或者與外國機構互動等，都可能被中共羅織，觸犯間諜罪，被指控危害國家安全。

陸委會並強調，近年來中國政府以間諜或國安罪名抓捕媒體高級主管或科研人員，甚至是台灣及各國人士，顯示中共羅織國安罪名的對象，已經不限於傳統政治性、敏感性高的維權或異議人士。

陸委會並呼籲台灣人民，在前往中國大陸之前，可以上網，在陸委會的「國人赴大陸地區動態登錄」系統進行登錄，萬一有需要時，可以獲得台灣政府的協助。

陸委會還呼籲中共，本於國際社會共同信仰的文明價值，放棄管控壓制、敵意對立的思維，真正踐行自由與人權保障，不要再以莫須有的罪名限制人身自由，製造寒蟬效應，阻礙兩岸正常交流。

對於陸委會這番說法，馬曉光17日在國台辦記者會說，修訂「反間諜法」是新形勢下落實總體國家安全觀和加強反間諜鬥爭的需要，是推動反滲透、反顛覆、反竊密鬥爭，確保國家安全的有力法治舉措，這也是維護國家主權、安全、發展利益的應有之義，會為兩岸關係和平發展、融合發展提供重要法治保障。

馬曉光並批評陸委會所舉的例子「完全是無中生有」，他說，「反間諜法」裡面沒有任何條文涉及到陸委會舉出的對建築物拍照等相關內容。他認為，陸委會的做法是刻意混淆正常行為與間諜行為的界限，就是為了欺騙、誤導台灣民眾，恐嚇、阻撓台胞前往中國，傷害兩岸正常健康的交流交往，他強調，「任何法治國家、法治社會，依法行政和社會開放都是並行不悖的」。

他並舉例說，閑聊如果是善意的，任何話題都沒問題，哪怕涉及到兩岸分歧，也可耐心溝通，求同存異。但如果閑聊是有意刺探情報，就是違規違法。