小國立陶宛外長談台灣危機和中國的“經濟脅迫”

歐洲小國立陶宛幾年來面對中國壓力不卑不亢獲得國際間青睞。本周三，立陶宛外交部長蘭茨貝格 Gabrielius Landsbergis 接受“亞洲日經”採訪時呼籲歐洲吸取烏克蘭戰爭教訓，以權衡應對台灣危機之道。

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立陶宛外交部長蘭茨貝格回顧烏克蘭戰爭爆發後的情景說：那時歐洲沒有應對策略，對烏克蘭的援助從頭盔等非致命物品開始，逐漸演變為標槍和毒刺等反坦克武器。現在英國和荷蘭的領導人已經同意幫助為烏克蘭採購F-16戰鬥機。

他認為：未來應對中國對台灣可能採取的軍事行動時，不應該還是這種情況。他認為：應該明確界定將對中國實施的制裁，以及幫助台灣自衛的援助類型。上周在歐盟外長非正式會議上討論了這個話題，並且已經邁出了第一步。

就法國總統馬克龍上個月引發國際間爭論的觀點，立陶宛外長不認為法國總統的觀點在歐洲得到廣泛認同，尤其是在與俄羅斯接壤的東翼國家。因為俄羅斯對烏克蘭的戰爭不是地區衝突，它在全球範圍內都有影響。我們談論的是基於聯合國憲章的基於規則的全球秩序，而俄羅斯作為一個接管了蘇聯權利的國家曾經幫助聯合國起草了這一憲章。

同樣，如果以武力徹底改變台海現狀也將是一個地區問題，它將影響世界上的每一個國家。不是因為美國的行動，而是因為它對全球貿易、基於規則的全球秩序以及民主選舉台灣島領導人的人民意味着什麼。

歐盟外長上周在斯德哥爾摩舉行非正式會議是否討論過中國可能入侵台灣以及歐洲應該如何準備的問題，立陶宛外長承認這次歐盟外長會議討論了中國可能侵台的議題。他的想法是，歐盟（對中國）必須宣布非常明確的紅線。其中之一是以武力改變台灣現狀。第二個是向俄羅斯運送武器。這些是歐洲的紅線。他建議歐盟想好具體的步驟如何應對，如果情況是通過武力改變的。什麼樣的制裁？哪些行業、哪些公司可以投資？我們需要真正開始深入研究，這樣我們才不會措手不及。

就七國集團峰會反對中國的“經濟脅迫”的議題，立陶宛外長認為：立陶宛的案例可能是最近最嚴酷的案例之一。儘管立陶宛堅持“一個中國”政策，但中國不喜歡台灣在立陶宛開設辦事處這一事實。儘管這不是外交辦公室，但中國不喜歡它。於是中國決定對歐盟的一個小國進行最嚴厲的懲罰。他們停止了所有貿易。它不是針對一個公司，不是針對一個行業，而是針對一個國家。它顯示了如果他們不喜歡某項政策，他們準備走的距離和長度。

但立陶宛在盟友的幫助下可以承受壓力。統一戰線確實有幫助。首先是歐洲的援助，然後是七國集團，然後是世界貿易組織的案例。這導致緊張局勢緩和，因為中國不喜歡自己所處的位置。我們希望將經歷過經濟脅迫的國家聚集在一起，分享經驗。日本、韓國、澳大利亞和挪威等歐洲國家可以分享發生的事情以及我們如何解決問題的經驗。

2021年立陶宛退出東歐和中國“17加一”組別，就此議題，他說：成立該組織的時候，中國人是有野心的，很明顯是地緣政治的野心。他們看到了真空。許多國家將中國視為只對貿易感興趣的仁慈夥伴。但仔細想想，沒有哪個[國家]採取過像中國這樣的措施。沒有人[其他]接近東歐和中歐提供地緣政治磋商。這是一個地緣政治舉動，讓這些國家加入其中。

立陶宛外長最後表示說：有些人認為中國是一種自然力量，就像風暴或海嘯一樣，你無能為力，最好讓開。在很多情況下，要阻止中國可能非常困難。它有手段，它是該地區的強國。但這並不意味着我們不應該與那些懷疑我們的系統是否正確的人合作。我們需要讓懷疑者相信我們目前擁有的系統是為了他們的利益。因為中國正在推行的制度，我們稱之為“強權就是正確”，它基本上是建立在權力、服從的原則之上的——在那個制度中，它對你有用的時間很短。