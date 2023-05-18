彭博社說中國特使在烏克蘭會見澤連斯基 但稱烏克蘭未承認他們有會面

中國/烏克蘭/李輝

彭博社今天報道稱，中國特使李輝本周會見了烏克蘭總統澤連斯基，北京啟動了旨在促成和平的歐洲之旅。

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彭博社說，根據中國外交部周四公布的文告，中國特使李輝在與烏克蘭官員會見中說，"解決危機沒有靈丹妙藥。"李輝告訴烏克蘭領導人，結束戰爭需要所有各方 "建立信任，為停火和和談創造條件"。

李輝說，中國將 "在自己的能力範圍內 "幫助烏克蘭。中國外交部文稿沒有說澤連斯基如何回答，烏克蘭方面也沒有承認他們的會面。

早些時候，烏克蘭證實李輝周二和周三在基輔會見了烏克蘭外交部長Dmytro Kuleba，討論了雙邊合作和結束俄羅斯對烏克蘭侵略的方式。

據烏克蘭外交部網站報道，庫萊巴說，烏克蘭不會接受包括喪失領土或凍結衝突的建議。這一評論似乎是對中國今年早些時候發表的關於結束戰爭的立場文件的直接回擊，中國的和平計畫文件建議停火，將俄羅斯軍隊凍結在烏克蘭境內。

彭博社說，中國國家習近平在公布這一模糊的和平藍圖後的一個月會見了俄羅斯總統普京，因此北京試圖將自己塑造成烏克蘭戰爭衝突的潛在調解人的這一立場在西方受到懷疑。

習近平在上個月與澤連斯基的通話中宣布，中國將向烏克蘭派遣一名特使。這是自俄羅斯對其鄰國烏克蘭發動全面入侵以來，中國與烏克蘭兩位領導人首次通話。

擔任中國代表團團長的李輝是前駐莫斯科大使。庫萊巴會見李輝的照片中還出現了烏克蘭新任命的駐中國大使帕夫洛-里亞比金。中國外交部早前宣布，李輝還將訪問波蘭、法國和德國。

據一位熟悉李輝行程的西方駐北京外交官說，這位中國政府歐亞事務特別代表的行程中還增加了對布魯塞爾的訪問。

該報道稱，對習近平來說，這一周在外交方面是很忙的。這位中國領導人將從周四開始在西安主持一個重要的峰會，屆時他將尋求深化北京在中亞的影響力。峰會開幕時恰逢七國集團在日本廣島舉行會議。