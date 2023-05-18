汶川地震捐款榜獨漏捐款最多的港澳台 惹不滿 勢加深兩岸三地隔閡

汶川大地震

在汶川大地震15周年的日子，中國媒體發布各國的地震捐款排行榜，但中國境外捐款最多的香港非單沒有上榜，連捐款不少的台灣和澳門亦隻字不提。當有網民在微博上以香港親京傳媒指香港曾捐款200多億元(人民幣，下同)為港人抱不平時，竟遭舉報，最終被罰禁言7天。時事評論員劉銳紹認為，此舉只會令官方造成的兩岸四地隔閡的關係，進一步疏離，不利北京期望達致的團結。

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中國內地的新浪新聞中心和視頻彈幕網站「嗶哩嗶哩」在5月12日汶川大地震15周年之日，發布「數據會跳舞」根據維基百科數據制訂的《汶川地震世界各國捐款排行榜》，顯示167個國家共捐款23億，當中，沙特阿拉伯以4.2億元高踞捐款榜首，其次是加拿大(4億)丶阿聯酋(3.5億)丶新加坡丶美國丶馬來西亞丶日本丶澳洲丶泰國及印度(3500萬)。

不過，根據維基百科資料和列表，香港丶台灣及澳門才是汶川捐款「三甲」之地。維基引述前特首林鄭月娥披露，香港共捐款220億港元(摺合約196億元人民幣)，這數額不單是香港過往多次對中國災情捐款之冠，亦是汶川地震各國捐款之冠，更是上述帖文所指各國總和的8.5倍；另外，當年捐款15.2億元的台灣，亦不見蹤影；至於澳門，捐款亦超過50億，同樣消失於排行榜。

事實上，在港親京傳媒《大公報》和《文匯報》過往亦有報道「200多億(港)元」的數據，即使中國國務院新聞辦以致新華社亦在不同階段報道香港捐款數據甚高，為此，時任中共總書記胡錦濤當年巡視災情至北川縣時特別向香港記者說：「感謝香港同胞對內地抗震救災的支援，這體現了我們血濃於水的同胞之情。」而國新辦亦曾發布消息，在地震後八日內，「香港民間捐款已逾10億港元(摺合約8.9億元人民幣)，澳門民間捐款已逾2億港元。」單是這個數額，已比沙特阿拉伯的4.2億多。

網民質疑反被裁定失實遭罰 微博惹爭議仍不改

有網民為此質疑新浪帖文，並在微博上分享香港曾慨捐200億的舊聞，當中，微信號是「MLRS270」的網民當天便發出帖文：「香港人，200多億。統計稱當時95%的港人有捐款。」但此帖文反而被另外兩名網民舉報，指帖文屬不實信息，誤導網民。

網民上載港人捐款事實反被罰 © 網絡

微博官方經調查後，以審計署報告指，截至2009年9月底，港澳台地區捐贈33.50億元為據，裁定港人捐款200多億元之說不實，判罰帳號「扣除信用歷史分15分，禁言7天丶禁被關注7天」。

有關裁定引發爭議，有網民質疑，官方亦有不同的捐款額報道，為何微博站方不理會；又引述《大公》《文彙》的相關報道指出，「MLRS270」的帖文有根有據。網民「同位素氫」翌日在微博發帖慨嘆：「08年血濃於水，23年不實信息」，獲得不少網民轉載和表示心有同感。

微博至今未有撤回裁決，本台今(18日)早到「MLRS270」的微博查看，事主在13日後便沒有發新帖，意味懲罰仍然生效。

台媒：中國以德報怨 統派被牽連受罵

對中國官媒「新浪新聞」報道大感不滿的，還有台灣。據傾向綠營的《自由時報》報道，有兩岸人士表示，對「捐款最多的台灣」，中國政府不僅未有感謝，反而增加對台灣部署飛彈密度，並於日前擴大對台軍演，這種「以怨報德」所作所為，看在台灣人民眼裡不勝唏噓。而民進黨的台北市議員王世堅更在民視節目中，把不滿撤至統派，指中國這是瞧不起台灣的2300萬人，「為什麽？就是因為台灣有『統派』在替他們裡應外合丶製造聲量」。

時事評論員劉銳紹向本台表示，難以估計原來的錯誤帖文是否受官方指示丶暗示或有意無意，但客觀效果是會令中港台兩岸三地的距離持續擴大。他指出，近幾年，港台對大陸的災情報道已告減少，令三地在民生丶經濟的互相支援已走向人為隔閡，這都是官方造成的，包括官方對香港的宣傳側重當地有反對勢力丶境外勢力入侵等負面消息，令下級的抗拒和鬥爭情緒高漲。

他又說，在意識形態管控甚嚴的中國，若有意改善上述情況，可以在出現上述錯誤信息時便作出批評，或者讓民間社會作出批評丶指正，予以否定，但官方顯然沒有這樣做，結果是兩岸三地距離不斷擴大，得出更不利官方的效果，包括形象有損丶難以創造氣氛和加強團結，只餘自我感覺良好。