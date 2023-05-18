等待澤連斯基與李輝可能見面之際 華日稱中國特使未顯調停有突破

中國/烏克蘭/李輝

烏克蘭外長與中國特使在基輔舉行的會談沒有任何取得突破的跡象。這是迄今為止中國參與調停烏克蘭戰爭的外交活中最具體的行動。烏克蘭外長庫列巴“強調了烏克蘭不接受任何涉及丟失領土或凍結衝突的建議”。中國特使與烏克蘭外長會晤未顯示調停突破跡象。中國特使李輝抵達基輔今天是第三天，尚沒有傳出烏克蘭總統澤連斯基與李輝會見消息。

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據該報稱，中國特使與烏克蘭外長會晤未顯示調停突破跡象。烏克蘭外交部在一份聲明中說，在與中國政府歐亞事務特別代表李輝的會面中，烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)“強調烏克蘭不接受任何涉及丟失領土或凍結衝突的建議”。

中國外交部暫未對此次會談發表評論。過去兩天來，中國外交部對李輝訪問烏克蘭的問題避而不談，稱將在適當的時候發布信息。

李輝在為期一周的歐洲之行中會前往烏克蘭和俄羅斯，以及波蘭、法國和德國。在此之前，烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)與中國領導人習近平在4月進行了一次通話。

澤連斯基表示，他在通話中告訴習近平，他希望中國不要向俄羅斯提供武器或其他技術，並且習近平向他保證，中國沒有向俄羅斯提供武器。

據估計，烏克蘭衝突爆發一年多以來，已經造成30多萬人死亡或受傷，而中國一直沒有承認俄羅斯入侵烏克蘭，通常也避免將此次衝突稱為戰爭，與俄羅斯一樣使用了一種委婉說法。而對於美國及其盟友向烏克蘭提供武器的行為，中國政府大加批評，同時也呼應了俄羅斯政府的許多公開立場。

據該報道稱，上周末，澤連斯基在訪問羅馬時對調停人促成和平協議的作用表示懷疑。除了中國，梵蒂岡和巴西等也提出幫助斡旋停火。澤連斯基在意大利的電視採訪中說：“這不是梵蒂岡、美國、拉丁美洲、中國、世界上任何國家的問題，因為普京一味地殺戮，我們無法與他調解。”

烏克蘭正計畫很快發起一輪攻勢，旨在奪回俄羅斯控制的一部分領土。目前俄羅斯控制着17%的烏克蘭領土。

聲明說，庫列巴詳細闡述了“在尊重烏克蘭主權和領土完整的基礎上，恢復穩定公正的和平局面的原則”。

烏克蘭周三的聲明提到，庫列巴鼓勵中國參與實施澤連斯基提出的和平方案，該方案旨在恢復烏克蘭對其所有領土的控制。聲明沒有提到中國的路線圖。

華日稱，美國和歐洲官員表示，他們對中國在促成結束烏戰方面發揮作用持開放態度。但最近，他們對中國發揮一定的作用表現出更加開放的態度。