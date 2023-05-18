美中專家：習要把自己塑成一位促進世界和平的領導人

政治

中亞 – 中國—中亞峰會於5月18日至19日在陝西省西安市舉行。《費加羅報》報道，中國國家主席習近平強調此次峰會開啟中國中亞關係新時代。美國巴克內爾大學政治學和國際關係教授朱志群告訴法新社：“習近平將把自己塑造成一個能夠促進世界發展與和平的領導人。”

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出席中國—中亞峰會的中亞五國元首均已抵達陝西省西安市。五國分別是哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦五國總統。《費加羅報》表示，選擇古都西安絕非偶然，這是中國開啟古代絲綢之路的地方。 同時，西安被中國領導人視為與中亞合作的主要樞紐。

該報表示，這是自 1992 年蘇聯解體後中國與這些國家建交以來首次舉行“中國-中亞峰會”。 這些國家（哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦）獨立前均為蘇聯的加盟共和國，與莫斯科保持着特殊的經濟、語言和外交關係。

《費加羅報》說，但隨着烏克蘭戰爭，俄羅斯的影響力減弱了。 專家表示，中國國家主席更願意填補這一空白，因為他希望提升自己的國際地位和國家影響力。 美國巴克內爾大學政治學和國際關係教授朱志群告訴法新社：“習近平將把自己塑造成一個能夠促進世界發展與和平的領導人。”

峰會幾乎與七國集團領導人在廣島舉行的峰會同時舉行，美國和盟國經常把中國描繪成一種威脅。

巴克內爾大學政治學和國際關係教授朱志群表示，日本的活動可能會重點關注“應對中國在世界上日益增長的影響力”。 相反，在西安舉行的史無前例的會議重點是“外交和戰略的重要性”。他強調說， “中國－中亞峰會表明，中國的復興勢不可擋，在中亞和其他發展中國家得到了強有力的支持。”

中國估計去年與哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦的貿易總額達到約 700 億美元（640 億歐元），並在 2023 年第一季度同比增長 22%。中亞在中國“一帶一路”倡議中也佔有極其重要的地位。