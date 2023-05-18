2022年：德國企業對華直接投資超過1000億歐元

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德國 Duisburg港的新汽車Des voitures neuves stockées au port logistique de Duisburg en Allemagne (image d'illustration).
德國 Duisburg港的新汽車Des voitures neuves stockées au port logistique de Duisburg en Allemagne (image d'illustration). AP - Martin Meissner
作者： 柏林特約記者 丹蘭
5 分鐘

據科隆德國經濟研究所消息，德國經濟深深紮根於中國。迄今為止，幾乎沒有任何讓德國經濟變得更加獨立的努力。

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德國公司在中國的投資比以往任何時候都多。根據德國聯邦銀行的新數據，2021年，德國公司在已經在中國直接投資近1030億歐元，從而首次跨過了1000億的門檻。2022年，它們又增加了115億。與此同時，一些地緣政治風險，比如台灣衝突，有可能升級，而中國正在與第二大國美國進行對決。歐盟因此也敦促人們降低風險。

多年來，德國公司一直在中國投資數十億歐元。到2022年，德企在華直接投資的總量估計將增長到約1140億歐元。這相當於德國經濟所有對外投資的7.2%左右。這一比例自2020年以來保持不變，但絕對值正在增加。其他直接對外投資也處於類似狀況。

那麼，整個德國經濟都依賴中國嗎？德國經濟研究所的結論是，不能這麼一概而論。德國總就業崗位中，只有約3%直接或間接依賴對中國的出口。即使在工業領域，這一數字也不到6%。在進口方面，中國也只是眾多夥伴中的一個。德國繼續與眾多夥伴進行貿易。此外，德國經濟本身作為買家和供應商也都發揮着重要作用。這也降低了與中國的關聯。

但德中經濟狀況還是令人擔憂。首先，發展非常困難。近年來，與中國的貿易出現了不平衡，從中國的進口急劇上升，而出口幾乎沒有任何增長。這進一步增加了對個別產品已經很高的依賴性，例如稀土和一些醫藥和化學原料幾乎完全來自中國。這使得德國在發生地緣政治衝突時容易受到訛詐。

德國經濟研究所認為，解決方法是去除風險。在供應鏈受到特別影響的情況下，尤其必須減少依賴性。經濟界必須尋找替代來源。研究表明，德國完全有能力在幾年內逐步減少與中國的貿易。德國似乎也沒有其他選擇：只有大幅提高多樣化程度，才能充分降低依賴性風險。

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