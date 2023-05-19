十多個國家因背中國債務瀕臨經濟崩潰

中國與窮國債務

2023年1月12日，巴基斯坦奎達，麵粉最近漲價後，人們相互爭搶着購買有補貼的小袋麵粉。美聯社對欠中國債務最多的十幾個國家--包括巴基斯坦、肯尼亞、贊比亞和老撾--的分析發現，債務正在消耗越來越多的稅收，而這些稅收是維持學校開學、提供電力以及支付食物和燃料所需的。

美聯社一篇報導指出，中國的貸款將世界上十多個貧窮國家經濟推向崩潰的邊緣，這些國家包括巴基斯坦、肯尼亞、贊比亞、老撾及蒙古等。儘管這些貧窮國家擔負沉重債務，但中國不願意免除貸款。

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美聯社的分析發現，這些國家本來用於教育、電力、糧食、燃料等民生所需的款項，現在卻用於償還債務，為了支付這些貸款的利息，縮減其他預算，也將外彙儲備消耗凈盡。其中贊比亞及斯里蘭卡已經債務違約，沒法支付貸款的利息，更不要說還款。這些國家之所以貸款，主要是用於建設港口、礦山和發電廠所需。

巴基斯坦數百萬紡織工人被解僱，因為外債過多，已無力維持電力供應和機器運轉；肯尼亞政府已扣發數千名公務員的薪水，以節省現金支付外國貸款；斯里蘭卡一年前還款違約以來，已失去50萬個工業工作崗位，通膨率高達50%，一半人口陷入貧困。

許多發展中國家因為急需建設發電廠、道路和港口，並擴大採礦業務，在向中國政府借款幾年後，發現自己負債纍纍前景堪憂，擔心新債疊舊債，未來的借貸成本更高。

專家預測，除非中國軟化貸款立場，否則可能會出現更多違約及政治動蕩浪潮。

因此美國政府特朗普時代流行着中國從事“債務陷阱外交”的說法，這就是指中國讓一些國家背負着無力承擔的貸款，以便可以奪取港口、礦山和其他戰略資產。

對於美聯社這篇分析，中國外交部在給美聯社的聲明中，反駁中國是一個不近人情貸款國家的說法，也強調它透過延長貸款期限及緊急貸款的形式，向這些國家提供了援助，同時在新冠疫情期間讓它們停止支付利息，也免除了23筆給非洲國家提供的無息貸款。