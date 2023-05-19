好一個中國-中亞峰會 大排場

首屆中國-中亞峰會

中國-中亞峰會趕在西方七國集團峰會前一天舉行，從歡迎的規模看，非常奢華，“如夢似幻”，遠非周六在日本廣島舉行的七國集團峰會的“簡潔和寒磣”可比。

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北京做足了文章，習近平在象徵古絲綢之路起點的古都西安歡迎東亞五國元首，在西安市大唐芙蓉園舉行“唐朝式”的傳統迎賓儀式。

習近平在一張巨大無比的圓桌上與保持等距的哈薩克斯坦總統托卡耶夫、吉爾吉斯斯坦總統紮帕羅夫、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫開會。像古代皇帝款待朝拜的國賓，氣氛莊重，神秘；

與此相比，在中國的鄰國，在日本廣島，七國集團的元首們則一如既往，擠在一張小得多的桌子邊協商，氣氛顯得親密親切。

推特上不少網友把兩張照片放在一起對比，區別在哪呢？意見不一：“發達國家和發展中國家的區別就是大”，“獨裁國家和民主國家”，“還不承認自己是發達國家，唬誰呢，撒那麼多錢。”“20.4%的城鎮青年失業，真的假的？”

宴會場面也是極盡奢華的：在題為“習近平和彭麗媛為中亞五國領導人和夫人舉行歡迎儀式和歡迎宴會”的截屏上，前有持杖的“古代宮女”，後有高舉寫着“唐”字紅幡的“宮廷侍衛”。紅宮，紅燈籠，紅椅，雕樑畫棟，瓊樓玉宇……有人問，阿房宮可曾有過如此的豪華和氣派？

官媒對會議的氣氛高度讚賞，在環球時報看來，這代表的是“六國開放包容、相互尊重、平等互利的交往方式，從古絲綢之路延續到了今天的‘一帶一路’，展現出強大的生命力以及感召力”。

『環球時報』也把中亞峰會和G7峰會拉來比較，稱中國-中亞峰會展現“你好我也好”的命運與共，讓世界看到在西安注入的多邊主義清流，與G7在廣島排放的地緣政治與搞小圈子的污水，對比是何等鮮明。

該報感嘆：“一邊是熱火朝天的共商共建；一邊是討價還價的‘統一步調’，兩種心胸、視野和格局，可謂高下立判”，有人似在模擬陝西話評論環視的評論，“我的天，這不是在說反話嗎？”

習近平選擇在西安開這樣的會自然引起國際媒體注意，法國費加羅報說，西安再次成為服務於習近平的歐亞野心的商隊出沒之地。這個曾經的帝國首都，絲綢之路的起點，周四舉辦中國國家主席與來自曾經是普京的俄羅斯後院的中亞五個共和國的同行之間的首次峰會。

該報稱，這個世界第二大國正在其西側推進棋子，在 "美國圍堵 "的時刻尋求戰略縱深，與俄羅斯老大哥以前的勢力範圍展開競爭，並不顧及克里姆林宮的敏感度。

紐約時報在“與G7分庭抗禮，中國舉辦中亞峰會”一文說，2013年，習近平選擇哈薩克斯坦作為演講地點，在那裡概述了“一帶一路”倡議的願景，這是一項價值1萬億美元的計畫，在發展中國家建設基礎設施項目，以將其納入中國的影響範圍。儘管如此，這種關係並不總是一帆風順。該地區的幾個“一帶一路”項目已經陷入停滯或捲入醜聞。

不少中國網友卻直截了當地批評“一帶一路”是“大撒幣工程”，但是，習近平不這樣想。三年清零結束了，習近平的中國要出動了。法新社分析，習近平要通過“大發展計畫”在中亞擴展勢力範圍，習近平決定，向中亞國家提供260億元人民幣的金融支持。260億!

中亞五國元首的感謝是必不可少的，他們具體說了什麼尚不清楚，但央視報道稱，“中亞五國元首先後發言，感謝中方倡議並成功主辦首屆中國－中亞峰會，積極評價中亞國家同中國全方位合作取得的豐碩成果”。還稱“中國－中亞峰會為中亞國家同中國合作提供了新平台，引領雙方關係進入了新時代。各方歡迎並讚賞中國對中亞友好合作政策，願繼續充分發揮元首外交戰略引領作用，做大做強中國－中亞峰會機制……”

中央五國元首說話的語氣和風格與『人民日報』何其相似!？