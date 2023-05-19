決定了 拜登向基輔交付F-16戰機開綠燈

俄羅斯侵烏戰爭

2023年5月19日，美國總統拜登決定向烏克蘭提供F-16戰機開綠燈。圖為2022年9月19日，智利聖地亞哥，智利空軍F-16戰鬥機隊在慶祝獨立日和建軍節的閱兵式上做飛翔表演。

兩天前看起來都不太現實，5月19日，美國總統拜登已向G7集團領袖發出明確信號，美國將向西方國家交付烏克蘭包括F-16在內的戰機開綠燈。

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近日訪問法國、意大利、英國等歐洲國家的烏克蘭總統澤連斯基有一個核心的要求，要求西方提供威力巨大的F-16戰機。

由於第三國向烏克蘭交付F-16戰機必須經過華盛頓事先批准，數周以來，主導西方應對俄羅斯侵烏戰爭的美國總統拜登面臨越來越大的壓力，現在，拜登下了決心，周五，美國白宮一位高官表示，正在日本廣島參加七國集團峰會的拜登總統對他的同行表示，美國支持一個培訓烏克蘭飛行員駕駛包括F-16在內的第四代戰機的共同計畫。

白宮高官補充說，在未來數月訓練飛行員期間，我們的盟國將決定什麼時候提供戰機，提供多少戰機，由誰來提供。

白宮官員在這裡使用的是“什麼時間”而不是帶有條件的“如果”，這是截至目前發出的向基輔提供先進戰機的最明確的信號。

華盛頓方面表示，培訓飛行員將在烏克蘭以外的歐洲國家進行，培訓時間持續數月。星期二，英國方面希望組成一個向烏克蘭提供戰機的“國際聯盟”。

烏克蘭總統澤連斯基周五稱讚美國總統拜登的決定是 "歷史性的 "，他說："我歡迎美國總統支持國際聯盟提供戰鬥機的歷史性決定。這將極大地幫助我們的空軍。”

烏克蘭為什麼希望得到F-16戰機？

專家認為，美製F-16戰機具有以下不可替代的優點：

一，使用廣泛。它是迄今為止世界上使用最廣泛的戰鬥轟炸機。目前已經製造了大約4500架，其中大約2300架正在全球25個國家服役，佔世界戰鬥機機隊的16%。

二，罕見地多功能。除了上述這種廣泛的可用性之外，該機還具有罕見的多功能性。它主要為空戰而設計，但也可以作為戰術轟炸機、對地攻擊機、電子戰飛機或用於空域防禦。

三，高效。F-16戰機雖然不是萬能藥，但在所有這些領域都很有效。烏克蘭完全有理由喜歡它而不是同樣先進的法國的幻影或陣風，就像它喜歡德國製造的豹式坦克而不是法國的勒克萊爾一樣。

除其他外，F-16戰鬥機可以攜帶更廣泛的武器，有更好的火力制導系統，更有效的雷達和干擾系統，而且速度更快，機動性更好。