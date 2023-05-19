澤連斯基將在廣島G7峰會上與拜登舉行會談

烏克蘭/澤連斯基/拜登/G7峰會

烏克蘭政府周五宣稱，烏克蘭總統澤連斯基將在廣島（日本）舉行的七國集團峰會上與美國總統拜登舉行會談，具體落實訓練烏克蘭飛行員駕駛F-16在內的先進戰機計畫；烏克蘭外交部長庫列巴周五在里斯本表示，烏克蘭拒絕任何涉及喪失其領土或凍結衝突的和平調解。

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法新社消息，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克(Andrii Yermak）周五在電視訪談中表示，澤連斯基與拜登將重點討論成立一個國際聯盟，負責訓練烏克蘭飛行員駕駛包括F-16在內的先進戰鬥機。葉爾馬克表示，這將使烏克蘭很快擁有保衛其領空的一切能力。

葉爾馬克並證實，澤連斯基在沙特阿拉伯參加阿拉伯聯盟峰會並發表講話之後，將前往日本廣島參加G7峰會。

法新社稱，此次G7年度峰會召開之際，正值烏克蘭軍隊正在準備進行大反攻。

據一位白宮高級官員周五表示，美國總統拜登向七國集團領導人表示，美國支持向烏克蘭提供F-16等第四代先進戰機，並將支持培訓烏克蘭飛行員的建議。

法新社稱，烏克蘭一再要求西方盟友提供先進戰機以對抗俄羅斯侵略，白宮高層周五的表態，意謂基輔取得重大突破。

澤連斯基立即讚揚此舉是“歷史性的”，他表示期待在廣島“討論具體落實該計畫”。

周五，烏克蘭總統澤連斯基在沙特阿拉伯舉行的阿拉伯聯盟峰會上發表講話，他指責部分阿拉伯領袖對烏克蘭戰事視而不見。

澤連斯基當地周五抵達沙特，參加在沿海城市吉達舉行的阿拉伯聯盟峰會。澤連斯基在峰會發言時表示，不幸的是，世界及有關地區的某些國家領導人，對俄羅斯入侵和吞併烏克蘭領土視而不見，他呼籲在座的阿拉伯領袖誠實看待烏克蘭戰事。

烏克蘭總統府在一份聲明表示，澤連斯基感謝沙特王儲兼首相穆罕默德對烏克蘭領土完整和主權的支持，並邀請穆罕默德訪問烏克蘭。

另據法新社消息，烏克蘭外交部長庫列巴周五在里斯本表示，烏克蘭拒絕任何涉及喪失其領土或凍結衝突的和平調解。

庫列巴周五與葡萄牙外長克拉維尼奧會談後表示，“任何和平計畫或倡議，任何調解都不應該涉及烏克蘭領土的法理或實際損失”。庫列巴在記者會上表示，“任何倡議，任何調解都不應基於我方應該凍結衝突，然後看看會發生什麼作為先提條件”。