金融時報：瓦格納集團不顧制裁通過影子公司從中國購買頭盔

俄羅斯侵烏戰爭

英國金融時報報道，俄羅斯僱傭兵集團瓦格納的一家影子公司從中國購買了數萬個防護頭盔。

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根據英國《金融時報》分析的報關單和採訪，一家名為 Broker Expert 的俄羅斯瓦格納關聯公司於去年 11 月和 12 月從一家名為杭州陽光雨林進出口有限公司（Hangzhou Shinerain Import And Export Co）的小型中國公司購買了 20,000 個聚合物頭盔。中國集團聲稱他們是為了“遊戲用途”。

這些頭盔分為四批，申報價值略高於200萬美元。當時普里戈津正在招募數以萬計的俄羅斯罪犯送往烏克蘭前線。從那以後，大量的瓦格納部隊在旨在奪取巴赫穆特市控制權的殘酷消耗戰中喪生，美國最近估計，自去年 12 月以來，已有 20,000 多名俄羅斯戰士在烏克蘭喪生。

瓦格納集團頭目普里戈津通過旗下餐飲集團發送給《金融時報》的語音信息顯示，他“從未聽說過參與購買頭盔的公司名稱”。

聖安德魯斯大學全球法律和治理中心研究員馬塞爾‧普利赫塔（Marcel Plichta）說：“普里戈津仍然能夠在烏克蘭和至少三個非洲國家派駐武裝承包商，從中國購買設備，並走私資源，這表明他建立了一個多麼有彈性的網絡。”

美國在1月份說，瓦格納在非洲的戰鬥人員所犯下的罪行包括“大規模即決處決、強姦、任意拘留、酷刑和失蹤”。

根據一份被泄露的美國情報報告，瓦格納在今年年初要求中國提供武器，但未獲成功。美國官員一再警告中國，如果向俄羅斯提供致命武器，將面臨後果。

CNN在1月份報導說，西方情報官員對中國公司向俄羅斯提供防彈衣和頭盔等非致命裝備感到擔憂。在過去一年裡，制裁下的俄羅斯公司尋求西方供應的替代品，從中國的進口激增。

Broker Expert的中國供應商杭州Shinerain公司位於浙江省。根據該公司在阿里巴巴出售商品的頁面信息，該公司有5到15名員工，主要業務是銷售女裝。

這家中國公司還表示，不了解普里戈津或瓦格納集團，也不知道Broker Expert與瓦格納的關係。“我們只是服務於我們收到的訂單，我們遵守法律，我們不會運送任何非法物品。”

根據海關數據，Broker Expert在俄羅斯全面入侵烏克蘭期間從中國大量採購。