麥卡錫宣布暫停債務上限談判

美國/國會/債務違約談判

美國政府與國會領袖就債務上限問題進行的談判陷入僵局。美國聯邦眾議院議長麥卡錫周五(5月19日）表示，由於民主黨缺乏行動，共和黨已暫停與其避免債務違約談判。目前距離可能發生災難性違約不到2周時間。

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法新社報導，共和黨領袖麥卡錫在國會向媒體表示："我們要暫停一下。""我們明年不能再花更多錢了。"

拜登總統的談判代表與共和黨一直在談判拉鋸，試圖就提高舉債上限達成協議，讓國家支付現有債務。

共和黨仍堅持拜登須簽署削減開支的協議，以交換他們同意提高舉債上限，無視民主黨一再要求以"乾淨的行動"提高舉債上限並不附帶任何條件。

白宮周五也表示，雙方就國家預算依然存有重大問題。不過白宮官員表示，雙方仍有可能達成協議，但必須本着誠意進行談判，並認識到雙方都不會得到想要的一切。

美國財政部警告，聯邦政府可能最快在下月1日就會耗盡支付債務的資金，可能會引發災難性違約。

白宮官員聲明指出："兩黨就預算問題存在實際差異，談判進行將很困難"。"總統團隊很努力地朝向能獲參眾兩院通過的兩黨合理解決方案前進。"

拜登目前正在日本參加七國集團峰會，他將縮短行程提早返回華盛頓，試圖促成債務協議。