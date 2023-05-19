G7聲明：中國迅速擴增核武庫引起對全球和區域穩定的擔憂

G7峰會/美國/中國/核武

在日本廣島舉行年度峰會的七國集團領導人周五(5月19日）商討裁減核武議題後表示，中國迅速擴增核武庫加劇對全球和區域穩定的擔憂。日本首相岸田文雄表示，G7成員國一致認為，台灣海峽的穩定對區域和平至關重要。

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法新社報道，根據斯德哥爾摩國際和平研究所 (Sipri) 的數據，中國擁有350枚核彈頭，遠遠落後於俄羅斯（4,477 枚）和美國（3,708 枚），但美國國防部11月的一份報告預測，到2035年，中國將可能擁有1,500枚核彈頭。

在廣島舉行峰會的七國集團領導人周五在一份聲明中稱："中國在缺乏透明度和有意義對話的情況下加速擴增核武庫，此舉增加對全球和區域穩定的擔憂"。

法新社稱，在過去十年，中國國家主席習近平鼓勵軍隊實現大規模現代化，特別是提高其核能力。

周五，七國集團領導人向1945年8月6日在廣島遭受美國原子彈襲擊的約140,000名受害者表示哀悼，G7領導人並譴責俄羅斯不負責任的核言論，認為俄羅斯計畫在白俄羅斯部署核武“危險而且不可接受”。

七國集團領導人繼而譴責核擴散，並警告朝鮮不要採取“挑釁行動”，同時警告伊朗“停止核升級”。

這是七國集團領導人峰會首次就核裁軍問題發表領導人聲明，這也是日本首相岸田文雄努力的成果。

G7領導人重申致力於實現一個“所有人的安全都不受損害”的無核武器世界，並暗指在當前全球安全氣氛下核裁軍取得進展困難重重。G7領導人表示：“要實現我們理想的世界，需要全球努力，無論道路多麼艱難，我們將致力於從嚴酷現實走向理想世界。但G7領導人周五的會議沒有做出任何具體承諾。

另外，據路透社周五掌握到的G7公報草稿顯示，G7成員國準備在符合國家利益的同時與中國建立"建設性和穩定的關係"。

公報草稿指出，G7領導人認定世界第二大經濟體中國的"經濟韌性需要去風險化和多元化"。

這份G7公報草稿內文提及："我們的政策方針並非為了傷害中國，我們並不尋求阻礙中國的經濟進步和發展"。

公報草稿並敦促採取相關措施，在關鍵供應鏈"減少過度依賴"，並打擊技術轉讓等"惡意行為"。

草稿還重申，有必要維持台灣海峽的和平及穩定，並促請中國向俄羅斯施壓，結束俄羅斯對烏克蘭發動的侵略。

另據日本共同社報導，G7峰會東道主日本首相岸田文雄周五晚指出，G7成員國一致認為台海穩定對區域和平至關重要。G7成員國強調，反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的意圖。

據報導，岸田文雄周五晚向媒體，G7領導人已確定與中國對話以防止附近海域發生任何緊急情況的重要性。

岸田文雄表示，G7成員國一致認為，台灣海峽的穩定對區域和平至關重要。