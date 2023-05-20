不開玩笑：中國對單口相聲的強烈反對激起人們對取締喜劇的恐懼

中國喜劇演員李昊石因用習近平“語錄”形容他的野狗而受到整肅

一位中國喜劇演員關於軍人的一個笑話引髮網上憤怒、200萬美元罰款、警方調查、演出紛紛被取消，引發人們對單口相聲生存的擔憂。要知道，這是某種言論自由的難得避難所。

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路透社5月20日的報道說，上周末，李昊石在北京的俏皮話引起了軒然大波，儘管中國的審查制度越來越嚴，但一直以來，這種娛樂形式仍然通過小團體的表演和設法不受限制的劇本而受到歡迎。

北京的獨立政治分析家Wu Qiang說："相聲一直是人們......仍然可以享受對公共生活娛樂性評論的最後堡壘"。在這件事之後，單口相聲和一般公眾表達的空間將不可避免地不斷萎縮。"

路透社說，代表政府處理媒體詢問的國務院新聞辦沒有回應其評論的請求。

在冠狀病毒COVID-19大流行期間，中國的喜劇界迅速崛起，因為人們花更多時間在室內觀看病毒式流傳的喜劇節目。最受歡迎的是笑果文化傳媒有限公司製作的節目，該公司是目前動蕩的中心。

當有報道稱這些節目越來越受到審查，尤其是涉及上海清零封鎖等敏感話題之後，線下節目的數量激增，部分原因是人們認為喜劇演員在小團體面前講話，比在大量觀眾面前更加自由。

一位使用藝名"風箏"的美國華人喜劇演員說：“我擔心這將導致對整個行業的鎮壓”。她拒絕透露自己的真實姓名，因為擔心會受到影響。

她說，"相聲讓我們在苦難中找到小小的幸福。這就是為什麼我認為我們應該努力做一些事情來抵制這種壓制。如果我們什麼都不做，我們將來連開玩笑的自由都沒有了"。

北京一位因擔心受到影響而不願透露姓名的喜劇演員說，這件事發生後，他們的一些演出被取消了，他們為單口相聲的未來感到擔憂。

在中國，喜劇笑話或表演，通常要求觀眾不要錄製，部分原因是演出方知道在中國的社交媒體上，一個簡短的片段可能很快被斷章取義。

然而，還是有一位觀眾在5月13日發布了李昊石演出中的一個笑話，暗示其貶低了中國人民解放軍（PLA），於是，藝名為House的李昊石變成了眾矢之的。

北京警方在其微博社交媒體賬戶上說，他們正在調查李某。

北京市文化和旅遊局對笑果公司處以1470萬元（213萬美元）的罰款，並禁止該公司在北京和上海舉辦演出，稱"絕不允許任何公司或個人以中國首都為舞台，肆意詆毀解放軍的光榮形象"。

其他喜劇公司，包括北京單立人文化傳媒公司，都在沒有解釋的情況下清除了他們的演出計畫。單立人的一名工作人員周五告訴路透社，她不知道為什麼該公司取消了在北京的喜劇演出。

已經為這個笑話道歉的李昊石沒有回應路透社的評論請求。笑果周三將這一事件歸咎於"管理上的重大漏洞"，並終止了與李昊石的合同。

總部設在美國的研究機構中國媒體項目主任班志遠（David Bandurski）說：“中國的領導層助長了一種對國家安全風險的偏執和恐懼氣氛，其定義如此廣泛，以至於任何事情都可以被認為是一種攻擊”。他說，“一個打趣竟被當作對國家的真正攻擊”。