兩位身份截然不同的人物現身阿拉伯聯盟峰會引發關注

阿拉伯聯盟/政治

阿拉伯聯盟的22個會員國5月19日星期五，在沙特阿拉伯西部城市吉達召開第32屆峰會，會議關注點圍繞該地區以及全球重大事件展開。出席本次會議的兩張面孔引發格外關註：一，是被暫停阿盟成員國資格12年之久的敘利亞總統阿薩德正式受邀出席；二，則是烏克蘭總統澤連斯基的意外現身。

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2011年，敘利亞阿薩德政府殘酷鎮壓了反政府示威活動之後，阿拉伯聯盟決定暫停敘利亞的成員國資格。今年5月初，阿盟舉行特別外長會議，同意恢復敘利亞成員國資格，阿薩德得以重返峰會。

峰會期間，敘利亞總統與沙特王儲本-薩赫曼進行了交談，對兩國關係破裂11年後得以恢復表示欣慰。阿薩德還會見了突尼斯總統賽義德以及阿聯酋副總統謝赫·曼蘇爾·本·紮耶德·阿勒納哈揚，這兩個國家對大馬士革重新融入阿拉伯聯盟一直持積極態度。

敘利亞重返阿拉伯聯盟頗具象徵意義。

另外，在吉達召開的阿盟峰會迎來了一位出人意料之外的嘉賓-烏克蘭總統澤連斯基。

向澤連斯基發出邀請的是阿盟峰會的東道國沙特阿拉伯。烏克蘭總統抵達峰會後表示：世界和與會的該地區的某些國家領導人對“俄羅斯入侵和吞併烏克蘭領土”“視而不見”，令人遺憾。

澤連斯基在阿盟峰會現身之所以出人意料，主要原因有二：一是烏克蘭總統出席峰會的消息於當天早上才宣布；二則是阿拉伯國家總體上對俄烏衝突持謹慎態度，不希望激怒莫斯科。但對於東道國沙特而言，邀請澤連斯基是平息事態的一種方式。因為沙特與阿薩德領導的敘利亞和解引發了批評。它打算通過邀請烏克蘭總統與會來表明：該國打算掌握世界的各種危機。沙特王儲曾建議在基輔與莫斯科之間進行調解。

但是，此種外交手段並不符合所有阿拉伯國家的口味。周五的峰會已經顯現了分歧的跡象：阿爾及利亞總統阿卜杜勒-馬吉德-特布（同時也是即將卸任的阿拉聯盟主席），以及阿拉伯聯合酋長國總統穆罕默德·本·紮耶德缺席，頗為引入關注。