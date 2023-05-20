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兩位身份截然不同的人物現身阿拉伯聯盟峰會引發關注

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Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry, le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit et le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe Hossam Zaki lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe au Caire, le 7 mai 2023 阿拉伯聯盟外長會議 埃及開羅 2023年5月7日
Le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry, le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit et le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe Hossam Zaki lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe au Caire, le 7 mai 2023 阿拉伯聯盟外長會議 埃及開羅 2023年5月7日 © AFP
作者： 流芳
5 分鐘

阿拉伯聯盟的22個會員國5月19日星期五，在沙特阿拉伯西部城市吉達召開第32屆峰會，會議關注點圍繞該地區以及全球重大事件展開。出席本次會議的兩張面孔引發格外關註：一，是被暫停阿盟成員國資格12年之久的敘利亞總統阿薩德正式受邀出席；二，則是烏克蘭總統澤連斯基的意外現身。

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2011年，敘利亞阿薩德政府殘酷鎮壓了反政府示威活動之後，阿拉伯聯盟決定暫停敘利亞的成員國資格。今年5月初，阿盟舉行特別外長會議，同意恢復敘利亞成員國資格，阿薩德得以重返峰會。

峰會期間，敘利亞總統與沙特王儲本-薩赫曼進行了交談，對兩國關係破裂11年後得以恢復表示欣慰。阿薩德還會見了突尼斯總統賽義德以及阿聯酋副總統謝赫·曼蘇爾·本·紮耶德·阿勒納哈，這兩個國家對大馬士革重新融入阿拉伯聯盟一直持積極態度。

敘利亞重返阿拉伯聯盟頗具象徵意義。

另外，在吉達召開的阿盟峰會迎來了一位出人意料之外的嘉賓-烏克蘭總統澤連斯基。

向澤連斯基發出邀請的是阿盟峰會的東道國沙特阿拉伯烏克蘭總統抵達峰會後表示：世界和與會的該地區的某些國家領導人對“俄羅斯入侵和吞併烏克蘭領土”“視而不見”，令人遺憾。

澤連斯基在阿盟峰會現身之所以出人意料，主要原因有二：一是烏克蘭總統出席峰會的消息於當天早上才宣布；二則是阿拉伯國家總體上對俄烏衝突持謹慎態度，不希望激怒莫斯科。但對於東道國沙特而言，邀請澤連斯基是平息事態的一種方式。因為沙特與阿薩德領導的敘利亞和解引發了批評。它打算通過邀請烏克蘭總統與會來表明：該國打算掌握世界的各種危機。沙特王儲曾建議在基輔與莫斯科之間進行調解。

但是，此種外交手段並不符合所有阿拉伯國家的口味。周五的峰會已經顯現了分歧的跡象：阿爾及利亞總統阿卜杜勒-馬吉德-特布（同時也是即將卸任的阿拉聯盟主席），以及阿拉伯聯合酋長國總統穆罕默德·本·紮耶德缺席，頗為引入關注。

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