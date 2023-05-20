尹錫悅首次出席G7峰會 聚焦擴大為國際提供協助

韓國/美日韓/地緣政治/G7峰會

韓國總統尹錫悅上任後首次受邀出席七國集團峰會，周六在擴大會議上發言主要聚焦農業、生技與氣候，強調韓國將與G7合作，擴大對國際協助。尹錫悅周日將參與美日韓與日韓峰會，朝鮮議題將是討論重點。

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中央社報道，尹錫悅19至21日應日方邀請前往日本廣島出席G7峰會，並參與周末2天舉行的擴大會議，就糧食、保健、開發、性別，以及氣候、能源、環境及外交安保等3大議程進行討論。

韓聯社報導，韓國總統辦公室經濟首席秘書崔相穆周六在廣島舉行的簡報會上向媒體表示，尹錫悅在會中發言主要環繞農業、生技及氣候等3大主題，強調韓國作為主要國家之一，將與G7成員國合作，在這些領域為弱勢國家及發展中國家提供協助。

尹錫悅表示，韓國將擴大對貧困國家的糧食援助，並提供流行病預防創新聯盟（CEPI）2400萬美元援助，增至先前的近3倍；同時也將積極參與減碳相關國際規範制定工作。

此外，尹錫悅也借這次峰會與多國領導人進行雙邊會談，重點主要放在擴展印太地區經濟外交，以及就關鍵礦物聯盟合作體系進行討論與擴展。

崔相穆說明，尹錫悅已經與印度、越南、澳大利亞等印太地區國家領導人會面，其中印度作為全球人口數最多的國家，發展潛力十足；越南是僅次中國、美國的韓國第3大貿易夥伴；澳大利亞則是擁有豐富關鍵礦產的重要夥伴。

尹錫悅19、20日先後與澳大利亞、越南、印度領導人見面，談到未來就透過尹錫悅政府新提出的印太戰略架構與各國擴大合作，與澳大利亞總理阿爾巴尼斯會面時還論及擴大韓澳兩國的國防、軍事合作，共同應對朝鮮對印太地區與國際社會造成的威脅。

尹錫悅21日預計將參與美日韓與日韓峰會，朝鮮議題預期將是討論重點。在雙邊領袖峰會前，日韓兩國外長周六先行會面，重申致力改善兩國關係，共同因應國際危機的意志。

韓國外交部長樸振也提到尹錫悅與日本首相岸田文雄21日上午將一起前往廣島原爆罹難者慰靈碑參拜，"這是兩國歷史上首次，對建構具未來性的韓日關係具有重大意義"

韓國外交部在會後發布新聞稿表示，雙邊外長同意針對朝鮮核威脅、烏克蘭局勢及國際供應鏈等問題強化兩國及美日韓合作；並就維持及強化"禁止核擴散條約"（NPT）的重要性進行討論。