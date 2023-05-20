澤連斯基與G7領導人展開雙邊會談 馬克龍：澤連斯基親臨G7峰會將可"扭轉局面"

澤連斯基/烏克蘭/G7峰會/外交

烏克蘭總統澤連斯基周六(5月20日）搭乘法國空軍專機抵達廣島，隨即與G7各國領導人展開一系列雙邊會談；G7峰會領導人一致呼籲中國“向俄羅斯施壓，以停止其對烏克蘭的侵略”。馬克龍表示，澤連斯基親臨G7峰會將可"扭轉局面：會晤力挺烏克蘭國家領導人，團結爭取更多的國家，如印度和巴西。

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法新社以"澤連斯基在G7峰會展開外交攻勢"為題報道：澤連斯基周六下午搭乘法國空軍空客A330專機抵達廣島後發出一條推文說：在這次峰會之後，"和平將會更近了"，而在澤連斯基抵達廣島前，美國總統拜登為向烏克蘭提供F16等先進戰機打開綠燈。

法新社稱，澤連斯基試圖擴大力挺烏克蘭國家範圍：在他抵達七國集團峰會現場後，立即會見了英國首相里蘇納克、意大利總理梅洛尼，德國總理朔爾茨以及至今仍拒絕譴責俄羅斯侵略烏克蘭的印度總理莫迪。

法國總統馬克龍在廣島與澤連斯基會面之前表示，澤連斯基親臨G7峰會對基輔來說“將成為扭轉局勢因素”。馬克龍說，這給澤連斯基提供了一個難得的機會，來"講述你的處境、表達你的訊息並分享你的觀點"，不僅可以會晤支持烏克蘭的七國集團國家領導人，還能團結其他受邀參加峰會的國家，例如印度和巴西。

印度總理莫迪已經向澤連斯基保證，印度將“盡一切可能”解決俄烏衝突。

澤連斯基還將與美國總統拜登和日本首相岸田文雄會面。

在1945年被美國原子彈摧毀的廣島，七國集團領導人周六呼籲中國“向俄羅斯施壓，要求其停止對烏克蘭的侵略”，並“立即、完全、無條件地撤軍” ，而作為莫斯科的親密盟友，北京至今仍未譴責俄羅斯的入侵。

據共同社引述烏克蘭外交消息人士說法報導，澤連斯基預定周日下午在廣島發表演說。日本政府相關人士透露，澤連斯基周日將與日本首相岸田文雄會談，可能訪問和平紀念資料館（原爆資料館）。他也預料將與美國總統拜登會談。

另據法新社報道，法國稱，安排並護送澤連斯基出席廣島G7峰會是一次外交上的成功。

據法國總統府一位顧問表示，一周前，澤連斯基在愛麗舍宮與馬克龍共進晚宴時，雙方談到澤連斯基參加G7峰會設想。但直到最後一刻，烏克蘭在周三做出回應，請求法國負責護送澤連斯基外交訪問。

法國空軍派遣一架空中客車A330在波蘭邊境接載澤連斯基，並先將他送到沙特阿拉伯，參加阿拉伯聯盟峰會，然後澤連斯基從沙特前往日本，並於周六抵達廣島。

一名外交人士表示，澤連斯基最後搭乘法國政府專機赴日，證明"兩位總統相互信任關係"。