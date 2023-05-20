中國打擊外企

2023年5月18日，美國企業盡職調查公司美思明智集團Mintz Group在中國香港的辦公室。習近平指示國安部打擊美國企業搜集中國資訊行為，已知成為目標的公司包括管理諮詢公司貝恩公司(Bain & Company)和美思明智（Mintz Group）。

《華爾街日報》引述知情人士指出，中國國家主席習近平指派國安部長陳一新負責對海外公司的打擊行動，從國安角度有系統整治美國企業收集中國訊息的行為，顯示習近平重視國安高於經濟增長，這場行動將打擊外商對中國的投資信心。

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據報導，對眾多跨國公司來說，諮詢和調查公司的盡職調查工作已經變得越來越重要。但習近平看來，這些諮詢公司的實地調查工作可能導致國家機密泄露，威脅到中共對中國國際形象的控制，還協助了美國及其盟友制定對華強硬政策。

為便於擴大安全官員主導的主要針對外國的調查，中國最高立法機構在4月底擴大了反間諜法的適用範圍，使安全部門在檢查涉嫌從事間諜活動者的行李和電子設備方面擁有更大權力。

目前為止，已知成為目標的公司包括管理諮詢公司貝恩公司(Bain & Company)和美思明智（Mintz Group）。貝恩公司稱，其上海辦事處的工作人員最近受到中國警方的問話。美思明智稱，其北京辦事處遭突擊檢查，五名中國籍工作人員被拘留。

《華爾街日報》報導引述知情人士表示，習近平一直在逐漸將政治議程的優先事項從經濟發展轉移，在這一過程中構建的整體政府框架側重國內安全。習近平認為，必須捍衛中共的意識形態和經濟安全。隨着中美關係的惡化，這一信念變得更加迫切。但這種轉變可能會使美國公司疏遠中國，令已經因內需疲軟和失業上升而步履艱難的中國經濟遭受進一步打擊。

又比如上周，中國中央電視台專門在黃金時段播放了警方對凱盛融英（Capvision）的突擊檢查。凱盛融英是一家總部設在上海和紐約的諮詢公司。一位未具名中國國安官員受訪表示，凱盛融英的一些專家向其外國客戶泄露了中國國家機密和情報。

除了安全部門外，其他政府機構也加入進來，支持習近平向外國公司施壓的努力。據了解中國政府決策的人士透露，負責監督國有資產的政府部門已要求主要國有企業的審計工作停用四大會計師事務所。網絡安全監管機構也已限制海外對涉及經濟、金融和公司註冊信息的各種數據庫，以及專利、採購文件、學術期刊和官方統計年鑒的訪問。