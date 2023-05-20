習近平的盛唐時刻在怒火中泯滅

中國與七國集團

習近平的中國中亞峰會與G7一前一後召開，應該是有打擂台的意味，官媒明說是要以中國在西安注入的“多邊主義清流”來鮮明對比G7搞小圈子的“污水”。

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不過，當局在西安營造的盛唐景象，萬邦來朝的輝煌和歡欣，“習近平主席宏闊的文明視野和寬廣的世界眼光”，還是被日本晚一天開幕的七國集團峰會傳來的雜音擾亂了。中方周六憤怒的反應不會騙人，猛烈抨擊G7“抹黑中國”，“已向峰會主辦方日本等有關方面提出嚴正交涉”。

美、日、德、英、法、意大利和加拿大同日稍早發表公告，確定七國集團未來與中國的關係。烏克蘭多少人正遭蹂躪，公告沒有妥協的餘地：“我們呼籲中國向俄羅斯施壓，結束其軍事侵略，並立即、全部、無條件從烏克蘭撤軍。”

中國舉行中亞峰會，被指試圖在老大哥的傳統勢力範圍擴充自己的地盤，的確，從中方發布的照片和視頻看，一切都很如意，習近平在古都西安舉行了空前盛大的儀式，以自己心目中的“盛唐氣象”款待中亞貴賓，要“構建更加緊密的中國—中亞命運共同體”，你好我好，向中亞五國提供260億人民幣，閉口不談烏克蘭戰爭。

G7就在這樣一個美好的“西安時刻”觸怒了北京，不但要求中國敦促俄羅斯無條件、立即、全面從俄羅斯撤軍，而且把受害國烏克蘭的總統澤連斯基請去，共同表示團結一致抵禦侵略者。G7的同仇敵愾使得西安那場宏大豪奢、美崙美奐的盛宴，瞬間失去了份量？

讓北京更生氣的是G7竟然毫不猶豫地“干涉”中國的“內政”，G7警告，那些試圖把貿易當武器的國家將自食其果。如此，針對北京利用經濟手段恫嚇、威脅他國發出強烈信號。

公告強調成員國必須抵禦中國經濟脅迫，但同時明確說明G7的戰略不是為了傷害中國，不尋求與中國脫鉤，也不會固步自封，但為了經濟的持續發展，必須要“去風險”，尋求多樣化。中方反指美國“才是把經貿關係政治化、武器化的真正‘脅迫者’”

G7公報重申台海和平穩定對國際社會的安全和繁榮不可或缺，呼籲和平解決兩岸問題。中國怪責西方不提反對“台獨”，推斷“這實質是對台獨勢力的縱容支持”。

G7對西藏和新疆的人權狀況嚴重關切，敦促中國在香港履行在『中英聯合聲明』和『基本法』作出的承諾，保障相關權利、自由和高度自治。中方反駁稱，別對中國“指手畫腳”，要西方“深刻反省自身歷史和人權劣跡。”

公布還明確指出中國對南中國海廣泛的主權聲索缺乏法律依據，反對將該地區軍事化。中方警告西方不要“利用涉海問題挑撥地區國家關係”。

G7公告出台不久，中國外交部周六晚間表示“強烈不滿，堅決反對，嚴正交涉”。譴責G7“不顧中方嚴重關切，執意操弄涉華議題”，“粗暴干涉中國內政”。

中國外交部稱絕不接受七國集團主導的“西方規則”，要求七國集團“小圈子”，“反躬自省，改弦更張”。

有分析認為，G7的“中國立場”大多是原則性重申，但表述卻是越來越明確，越來越少妥協的意味。從中方強烈的反應看，G7申明立場，應給尚處在“萬國來朝”、虛幻的“盛唐景象”中的習近平潑了一桶冷水。

幾個小時前，新華社還在歌頌習近平主導的中亞峰會的“這場歡迎儀式意蘊深長”，形容體現了“盛唐氣象，大國風範。泱泱華夏，禮儀之邦”，“包容四海、兼納百川……”

七國集團說了幾句，就不“包容四海、兼納百川”了？