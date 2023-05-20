Quad峰會發表聯合聲明"維護印太和平穩定” 劍指中國

四方安全對話/中國/安全/印太

"四方安全對話"成員國美國、日本、印度和澳大利亞領導人，周六(5月20日）在日本廣島七國集團峰會舉行場邊會談，四方首腦峰會在聯合聲明中不點名地批評中國，強調"堅定維護印太海域和平穩定"。

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法新社稱，美國總統拜登及"四方安全對話"其他三國領導人，在G7舉行場邊會談後發表聯合聲明，雖然沒有明確點名中國，但這份題為“印太海域的和平與穩定”的聲明顯然劍指中國。

"四方安全對話"聯合聲明稱，“我們堅決反對破壞穩定或旨在通過武力或脅迫改變現狀的單方面行動”，聲明毫不掩飾地暗指中國在採取的危及區域穩定的行動。

聲明稱："我們對有爭議地區的軍事化、危險使用海岸警衛隊和海上民兵船隻、以及破壞其他國家近海資源開採活動的行動表達嚴正關切"，暗指中國在有爭議的島礁上建設基地以及在中國宣稱擁有主權的水域，包括南中國海，騷擾他國船隻。

四國領導人並表態支持在亞太地區發展基礎設施項目，前提是不能對受益國施加過高的債務，再次對中國在亞洲資助發展項目提出批評。

"四方安全對話"峰會並承諾保護在印太地區開發海底電纜網絡並協助打擊非法捕魚。

四國領導人並表示對緬甸執政軍政府的鎮壓行動“深表關切”，並對朝鮮發射導彈以及繼續實施核計畫提出譴責。