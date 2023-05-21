中國宣布禁止採購美光產品 美光稱評估後續行動

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中美在關鍵的芯片技術領域再起爭端。中國網信辦周日(5月21日）晚間宣布，美國美光公司產品存在較嚴重網絡安全隱患，要求中國國內關鍵資訊基礎設施運營者應停止採購美光產品。美光公司隨即表示，將評估後續行動並與中國當局討論。

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中國網信辦稱，審查發現，美光公司（Micron）產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對中國關鍵資訊基礎設施供應鏈"造成重大安全風險"，"影響中國國家安全"。"為此，網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論"。

中國網信辦並稱，按照"網絡安全法"等法律法規，中國國內關鍵資訊基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。

法新社稱，此舉象徵美中芯片戰進一步升級，美國一直試圖限制中國獲得最先進的芯片，中方3月間對美光在中國銷售的產品啟動網絡安全審查以反制，近期中國在執行有關國家安全和反間諜活動法律上也更加嚴格。

法新社報導，美光發布聲明說，已接獲中國網信辦通知上述審查結論，美光將評估結論內容與後續行動。

記者詢問美光是否會提出申訴時，美光發言人表示："我們期待繼續與中國當局進行討論。"

根據公司資訊，美光去年營收達308億美元，其中約10%來自中國。不過，分析師指出，美光在中國銷售的產品有很大部分是由外國製造商購買，目前還不清楚網信辦的決定是否會影響這些外國買家。

另據華爾街日報報道，美中兩國之間在芯片技術問題上的緊張關係正在加劇，在七國集團領導人於5月19日在廣島舉行峰會之際，美光科技公司宣布，在日本政府支持下，該公司將在日本投資約36億美元，用於先進製程存儲芯片生產。

這項協議是上周四在日本宣布的。美光科技表示，源於此項投資的尖端存儲芯片生產將從2025年開始。